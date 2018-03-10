В субботу мужчина с ножом ранил восемь человек в торговом центре города Сент-Клауд в штате Миннесота. Во время нападения он упоминал имя Аллаха и спросил у одного пострадавшего, является ли тот мусульманином.
Вэйленд был найден мертвым во время турне в штате Миннесота 3 декабря. Коллеги 48-летнего музыканта обнаружили его тело в автобусе, который предназначался для поездок рокера и его группы Scott Weiland & the Wildabouts.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".