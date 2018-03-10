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    Миннесота

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Американский полицейский. Архивное фото
    Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Миннесоте
    02:46 19.09.2016
    309Военная кампания против "Исламского государства"
    В субботу мужчина с ножом ранил восемь человек в торговом центре города Сент-Клауд в штате Миннесота. Во время нападения он упоминал имя Аллаха и спросил у одного пострадавшего, является ли тот мусульманином.
    Фанаты скорбят в связи со смертью певца Принца
    Суд отказал 29 претендентам на наследство Принса
    06:14 30.07.2016
    70
    Судья распорядился провести ДНК-экспертизу оставшихся шести претендентов на наследство Принса. Анализ должен подтвердить или опровергнуть родство претендентов с певцом.
    Протесты в Миннесоте
    Протесты в Миннесоте: десятки полицейских пострадали 
    18:14 10.07.2016
    495Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Как заявил начальник полиции Тодд Акстелл, в результате столкновений по меньшей мере 21 сотрудник полиции пострадал, еще шесть сотрудников полиции штата получили легкие ранения.
    Рок-музыкант Скотт Вэйленд
    Причиной смерти музыканта Скотта Вэйленда стало отравление наркотиками
    19:47 18.12.2015
    346
    Вэйленд был найден мертвым во время турне в штате Миннесота 3 декабря. Коллеги 48-летнего музыканта обнаружили его тело в автобусе, который предназначался для поездок рокера и его группы Scott Weiland & the Wildabouts.
    Рок-музыкант Скотт Вэйленд
    Рок-музыкант Скотт Вэйленд найден мертвым в Миннесоте
    08:54 04.12.2015
    436
    Согласно данным американских СМИ, тело 48-летнего музыканта нашли в четверг его коллеги в автобусе, который предназначался для поездок музыканта и его группы Scott Weiland & the Wildabouts.
    Смелая утка с утятами пересекла хайвэй в Миннесоте. Видео
    Смелая утка с утятами пересекла автомагистраль в Миннесоте 
    20:01 27.07.2015
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    Камеры внешнего наблюдения зафиксировали безумный переход утки с утятами через хайвей в Миннесоте. Машины не останавливались, а только притормаживали, но все обошлось без жертв.
    Полиция в США. Архивное фото
    Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в США
    10:12 27.01.2015
    64
    Под обстрел попали два офицера в городе Нью-Хоуп, штат Миннесота.
    Самолет Delta Air Lines. Архивное фото
    Самолет Delta Air Lines совершил вынужденную посадку в США
    01:49 14.01.2015
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    Авиалайнер компании Delta Air Lines не смог долететь до места назначения из-за проблем с управением. Самолет со 152 людьми на борту вернули назад.
    Баскетбол
    "Миннесота" проиграла "Юте" и потерпела 11-е поражение подряд в НБА
    06:07 04.01.2015
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    В других встречах дня "Хьюстон" на своей площадке разгромил "Майами" - 115:79, а "Чикаго" лишь в овертайме сломил сопротивление "Бостона" - 109:104.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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