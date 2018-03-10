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    Мэриленд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Стрельба в США. Архивное фото
    В американском бизнес-парке сотрудник расстрелял своих коллег, есть жертвы
    08:05 19.10.2017
    332Техасская бойня в церкви
    Три человека погибли, двое получили ранения в результате стрельбы в бизнес-парке в Мэриленде. Нападавший скрылся, полиция объявила в розыск мужчину по имени Рэди Принс. Позже он был задержан.
    На месте стрельбы в штате Мэриленд 6 мая 2016
    Задержан подозреваемый в стрельбе в штате Мэриленд
    22:44 06.05.2016
    230
    Жертвами нападения стали двое мужчин и женщина. Задержанного зовут Эллалио Тордил. Мужчина являлся сотрудником правоохранительных органов, отправленным в административный отпуск.
    Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
    Число жертв стрельбы в штате Мэриленд возросло до двух
    22:05 06.05.2016
    46
    Полиция не исключает, что стрелявшим может быть 62-летний сотрудник федеральной охранной службы, входящей в систему правоохранительных органов США, Элалио Тордил.
    Полиция Балтимора. Архивное фото
    Полицейские застрелили безоружного афроамериканца в Балтиморе
    00:55 26.06.2015
    241Массовые беспорядки в Балтиморе
    Инцидент произошел в одном из пригородов Балтимора в четверг утром. Трое полицейских, стрелявших в Спенсера Ли Маккейна, отправлены в административный отпуск на время расследования.
    Беспорядки в Балтиморе. Архивное фото
    Полицейским из Балтимора предъявлены обвинения в убийстве афроамериканца
    00:56 22.05.2015
    86Массовые беспорядки в Балтиморе
    Гибель Грея вызвала волну массовых беспорядков в Балтиморе, в ходе которых были подожжены десятки зданий и ранены 20 полицейских. Власти штата привлекли для наведения порядка национальную гвардию.
    Акции протеста в Балтиморе
    Ущерб от беспорядков в Балтиморе оценили в $9 млн
    00:59 14.05.2015
    28Массовые беспорядки в Балтиморе
    Более шестидесяти зданий были подожжены в Балтиморе в ходе беспорядков 27-28 апреля после похорон 25-летнего Грэя, который получил несовместимые с жизнью травмы после ареста полицией.
    Полиция Балтимора во время комендантского часа
    Комендантский час, введенный из-за беспорядков, отменен в Балтиморе
    04:45 04.05.2015
    202Массовые беспорядки в Балтиморе
    Комендантский час, действовавший с 22.00 до 05.00 утра, был введен в крупнейшем городе Мэриленда, расположенном в 40 минутах езды от Вашингтона, в минувший вторник.
    Беспорядки в Балтиморе
    Более 50 митингующих задержаны в Балтиморе после введения комендантского часа
    08:21 02.05.2015
    48
    По информации СМИ, полицейские Балтимора задержали 53 человека, 15 из которых нарушили комендантский час.
    Полиция Балтимора во время комендантского часа
    Тысячи людей остаются на улицах Балтимора
    07:10 02.05.2015
    76
    Несмотря на приближение комендантского часа, тысячи человек не покидают улицы американского города Балтимор.
    В Балтиморе полиция начала массово задерживать людей. Видео
    В Балтиморе полиция начала массово задерживать людей 
    06:28 02.05.2015
    174Массовые беспорядки в Балтиморе
    Через 10 минут после наступления комендантского часа в 22 по местному времени (05.00 по Киеву) полицейские в защитной амуниции начали двигаться в сторону протестующих. Как информирует телеканал, полиция начала надевать наручники на митингующих.
    Беспорядки в Балтиморе
    Полиция начала задерживать митингующих в Балтиморе
    05:54 02.05.2015
    61Массовые беспорядки в Балтиморе
    Через 10 минут после наступления комендантского часа в 22 по местному времени (05.00 по Киеву) полицейские в защитной амуниции начали двигаться в сторону протестующих. Как информирует телеканал, полиция начала надевать наручники на митингующих.
    Протестующий задержан полицией в Балтиморе. Архивное фото
    Полицейские, задержанные в Балтиморе, внесли залог
    04:47 02.05.2015
    59Массовые беспорядки в Балтиморе
    По данным телеканала CNN, четырем задержанным полицейских пришлось заплатить залог в 350 тысяч долларов, еще двое внесли сумму в 250 тысяч долларов США.
    Полиция Балтимора во время комендантского часа. Архивное фото
    Все полицейские, обвиняемые в убийстве афроамериканца в Балтиморе, задержаны
    00:42 02.05.2015
    65Массовые беспорядки в Балтиморе
    Решение прокуратуры часть жителей Балтимора празднует на улицах. Многие считают это победой, хотя другие сомневаются в том, что полицейские в итоге могут понести наказание.
    Акции протеста в Балтиморе
    Подтверждений того, что Грэй был смертельно ранен при задержании, не нашли
    06:44 01.05.2015
    113Массовые беспорядки в Балтиморе
    Доклад следователей не был опубликован, однако его представили в прокуратуре Балтимора. Ссылаясь на источники, знакомые с документом, журналисты отмечают, что момент ареста был заснят на видеопленку.
    Полиция Балтимора во время комендантского часа
    Около 600 человек провели митинг против полицейского насилия в Филадельфии
    05:49 01.05.2015
    51Массовые беспорядки в Балтиморе
    Протестные акции также продолжились в Балтиморе, где погиб афроамериканец Фредди Грей. По данным СМИ, в четверг на улицы города вышло также около 600 человек.
    Фото дня
    Итоги дня в фотографиях 30 апреля: Меркель с лемуром и спасения в Непале 
    18:28 30.04.2015
    139Землетрясение в Непале
    Канцлер Германии Ангела Меркель кормила лемура. Непальские спасатели обнаружили живого подростка, который находился пять дней под завалами разрушенного землетрясением здания в Катманду.
    Задержания в ходе протестов в Нью-Йорке
    Протесты в США: в Нью-Йорке арестованы более 60 митингующих − спецкор
    17:46 30.04.2015
    280
    Акции протеста в знак солидарности с демонстрантами Балтимора и против насилия со стороны полиции прокатились по крупным городам США. Протестующие требуют прекратить политический террор против темнокожего населения.
    Протесты на Юнион-сквер в Нью-Йорке
    Массовые протесты в Нью-Йорке: демонстранты поддержали Балтимор 
    11:47 30.04.2015
    238Массовые беспорядки в Балтиморе
    Американцы вышли на улицы Нью-Йорка в знак солидарности с массовыми акциями, которые уже несколько дней проходят в городе Балтимор после похорон 25-летнего афроамериканца Фредди Грея.
    Акции протеста в Балтиморе
    Нью-Йорк поддержал Балтимор протестом. Полиция начала аресты
    03:33 30.04.2015
    237Массовые беспорядки в Балтиморе
    Протест в Нью-Йорке начался исключительно мирно. Представители правоохранительных органов даже распространяли листовки, призывающие соблюдать порядок, чтобы избежать арестов.
    Беспорядки в Балтиморе
    Новая волна беспорядков в Балтиморе 
    13:14 29.04.2015
    189Массовые беспорядки в Балтиморе
    В Балтиморе 28 апреля вспыхнули новые беспорядки. Демонстранты собрались на одной из центральных улиц города в нарушение комендантского часа. Подробнее об инциденте смотрите в фоторепортаже.
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