Через 10 минут после наступления комендантского часа в 22 по местному времени (05.00 по Киеву) полицейские в защитной амуниции начали двигаться в сторону протестующих. Как информирует телеканал, полиция начала надевать наручники на митингующих.
Через 10 минут после наступления комендантского часа в 22 по местному времени (05.00 по Киеву) полицейские в защитной амуниции начали двигаться в сторону протестующих. Как информирует телеканал, полиция начала надевать наручники на митингующих.
Акции протеста в знак солидарности с демонстрантами Балтимора и против насилия со стороны полиции прокатились по крупным городам США. Протестующие требуют прекратить политический террор против темнокожего населения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".