Патруль миротворцев отразил атаку вооруженных людей у своей базы в Хор Абече в штате Южный Дарфур. Другой патруль миротворцев попал в засаду и был атакован 15 неизвестными в районе Хабилла в Западном Дарфуре.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.