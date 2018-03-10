В открытой версии доклада Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине по состоянию на 22 января говорилось, что российские офицеры СЦКК переместились в Соледар (77 километров к северу от Донецка).
На Youtube-канале "Громадське Телебачення Донеччини" появилось видео, на котором городской голова Соледара Донецкой области рассказывает о переселенцах, сами они также поделились о том, как им приходится жить.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".