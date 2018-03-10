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    Соледар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Украинский военный
    СЦКК в пятницу проведет переговоры и обсудит обстрел Троицкого - Генштаб
    11:53 09.10.2015
    62Немирное перемирие на Донбассе.
    Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев уточнил, что пока что ему неизвестно, будут ли участвовать в обсуждении представители ДНР и ЛНР.
    Представители ОБСЕ в зоне АТО. Архивное фото
    Наблюдатели ОБСЕ попали в ДТП под Соледаром
    23:12 31.08.2015
    83
    По данным МВД, водитель "Газели", который перевозил представителей миссии ОБСЕ, не убедился в безопасности маневра при осуществлении обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda Octavia.
    Представитель ОБСЕ
    Наблюдатели ОБСЕ выехали в Соледар, планируют оттуда попасть в Дебальцево
    12:16 18.02.2015
    515Дебальцевский котел
    Сотрудник пресс-службы ОБСЕ Шив Шарма сообщил РИА Новости, что пока что наблюдатели едут в Соледар, потому что там пройдет встреча с представителями Совместного центра по контролю и координации.
    Представитель ОБСЕ
    Офицеры из Совместного центра в Дебальцево эвакуируются в Соледар - ОБСЕ
    23:13 03.02.2015
    796Ситуация в зоне АТО.
    Украинский генерал-майор заявил наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине, что его персонал временно будет работать из офиса СЦКК в Соледаре до дальнейших инструкций.
    Автомобиль ОБСЕ в Донецке
    Офицеры СЦКК, покинувшие Дебальцево, по-прежнему находятся в Соледаре - ОБСЕ
    23:16 27.01.2015
    899Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    В открытой версии доклада Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине по состоянию на 22 января говорилось, что российские офицеры СЦКК переместились в Соледар (77 километров к северу от Донецка).
    Как живут переселенцы в Соледаре. Видео
    Переселенцы показали, как живут в Соледаре 
    00:40 26.12.2014
    409Мир в Донбассе. Попытка №2
    На Youtube-канале "Громадське Телебачення Донеччини" появилось видео, на котором городской голова Соледара Донецкой области рассказывает о переселенцах, сами они также поделились о том, как им приходится жить.
    Украинское подразделение отошло от блокпоста под Славянском
    Бой под Соледаром закончился, силовики похитили ополченца
    10:15 27.04.2014
    14Спецоперация на востоке Украины
    Десант украинской армии, уничтожив блокпост ополченцев и захватив пленного, отступил с места боя под Соледаром, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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