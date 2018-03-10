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    София (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Сотрудники болгарской полиции
    В Болгарии застрелили известного бизнесмена
    07:44 09.01.2018
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    Бизнесмен получил восемь пуль из малокалиберного пистолета в спину и умер до того, как его водитель сумел доставить его в больницу.
    Петр Порошенко принял участие в официальном открытии памятника Тараса Шевченко в Софии
    Порошенко открыл в Софии памятник Шевченко
    18:46 30.06.2016
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    Порошенко отметил, что памятник олицетворяет образ сегодняшней Украины, которая идет в Европу. Он поблагодарил президента Болгарии и мэрию города София, которые поддержали этот проект.
    Выступление украинки на Детском Евровидении
    Выступление украинки на "Детском Евровидении" 
    22:43 22.11.2015
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    На тринадцатом ежегодном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2015", который 21 ноября прошел в столице Болгарии Софии, Украину представляла Анна Тринчер с песней "Почни з себе" ("Начни с себя"). Она заняла 11-е место.
    Победная песня Детского Евровидения-2015. Видео
    Победная песня "Детского Евровидения-2015" 
    10:31 22.11.2015
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    В болгарской Софии 21 ноября состоялся финал конкурса "Детское Евровидение". По итогам подсчета голосов на первом месте оказалась Мальта: 13-летняя Дестини Чукуньере покорила зрителей и жюри своим голосом. Украинка Анна Тринчер заняла 11-е место.
    Анна Тринчер. Детское Евровидение-2015
    Девочка с Мальты выиграла "Детское Евровидение", украинка - 11-я
    10:05 22.11.2015
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    Лауреатом песенного конкурса стала 13-летняя девочка с Мальты Дестини Чукуньере. Песенный конкурс в этом году проходил в болгарской Софии. Украинка Анна Тринчер оказалась на 11-м месте.
    Фехтование. Саблисты. Архивное фото
    Украинские саблисты завоевали четыре медали на турнире в Софии
    04:38 11.11.2014
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    В первый день две индивидуальные бронзы завоевали Борис Мельник и Роман Куксенко. У девушек первый состав Украины финишировал на третьем месте.
    Сотрудники болгарской полиции
    Вандалы раскрасили памятник Советской армии в Софии в цвета Украины
    15:43 23.02.2014
    36Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Вандалы в ночь на воскресенье вновь осквернили памятник Советской армии в центре Софии, в этот раз памятник был разрисован в сине-желтые цвета украинского флага.
    Сотрудники болгарской полиции
    Несколько тысяч человек вышли на антиправительственный митинг в Софии
    17:44 10.11.2013
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    Около четырех тысяч граждан Болгарии в воскресенье приняли участие в антиправительственной демонстрации на улицах Софии.
    Флаг Болгарии
    Болгарские парламентарии не вышли на работу после ночного протеста
    11:37 24.07.2013
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    Парламентарии Болгарии утром в четверг не вышли на работу, после того как в ночь на среду в Софии прошла крупная акция протеста, участникам которой удалось на время заблокировать выход из здания парламента.
    Флаг Болгарии
    Полиция Болгарии смогла разблокировать здание парламента в Софии
    09:46 24.07.2013
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    Полиции Софии удалось прорвать баррикады, сооруженные участниками антиправительственной акции вокруг здания парламента, где всю ночь находились заблокированные министры и журналисты.
    Сотрудники болгарской полиции
    Столкновения произошли между манифестантами и полицией в Софии
    08:45 24.07.2013
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    Митинги начались 40 дней назад после назначения медиа-магната Деляна Пеевски (Delyan Peevski) главой государственной службы национальной безопасности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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