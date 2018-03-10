На тринадцатом ежегодном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2015", который 21 ноября прошел в столице Болгарии Софии, Украину представляла Анна Тринчер с песней "Почни з себе" ("Начни с себя"). Она заняла 11-е место.
В болгарской Софии 21 ноября состоялся финал конкурса "Детское Евровидение". По итогам подсчета голосов на первом месте оказалась Мальта: 13-летняя Дестини Чукуньере покорила зрителей и жюри своим голосом. Украинка Анна Тринчер заняла 11-е место.
Парламентарии Болгарии утром в четверг не вышли на работу, после того как в ночь на среду в Софии прошла крупная акция протеста, участникам которой удалось на время заблокировать выход из здания парламента.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".