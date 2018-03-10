наверх
10.03.201804:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Скопье

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Моуринью подарил медаль болельщику МЮ. Видео
    Моуринью подарил медаль болельщику "МЮ" после Суперкубока УЕФА 
    05:33 10.08.2017
    97
    "Манчестер Юнайтед" 8 августа в Скопье в матче за первый трофей нового еврокубкового сезона проиграл "Королевскому клубу" со счетом 1:2.
    Город Скопье в Македонии
    Землетрясение произошло близ столицы Македонии
    01:58 12.09.2016
    261Природные катаклизмы по всему миру.
    Подземные толчки зафиксированы всего в двух километрах к северо-востоку от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 миль (около 10 километров).
    Шторм в Македонии. Видео
    Мощный шторм в Македонии: появились новые кадры стихии 
    08:15 08.08.2016
    861Природные катаклизмы по всему миру.
    По данным МВД Македонии, число погибших при непогоде в македонском регионе Скопье в ночь на воскресенье достигло 21 человека, десятки получили травмы, многие госпитализированы.
    Антиправительственная акция в Македонии
    Антиправительственные протесты в Македонии 
    10:06 18.05.2015
    340
    Македонская оппозиция в воскресенье провела масштабный митинг протеста у Дома правительства в центре Скопье с требованием отставки премьер-министра страны Николы Груевского. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Акции протеста в Македонии
    Протесты в Македонии 
    10:16 06.05.2015
    271
    Люди протестуют против действий полиции во время инцидента в 2011 году, когда погиб 22-летний мужчина. Он был избит полицией во время поствыборных торжеств.
    Полиция в Скопье, Македония. Архивное фото
    МВД Македонии сообщило об обстреле здания правительства
    01:59 30.10.2014
    38
    Местные СМИ предполагают, что стреляли из переносного устройства. Жители правительственного района говорят, что слышали два сильных взрыва.
    Лихорадка Эбола добралась до Европы. Видео
    Лихорадка Эбола добралась до Европы 
    04:03 10.10.2014
    2863Вирус Эбола шагает по планете
    После первых случаев заражения европейцев вирусом Эбола власти Испании, Италии, Германии, Франции, Чехии бьют тревогу и принимают меры для быстрой изоляции потенциальных больных, сообщает канал Evronews.
    Вирус Эбола - медики в защитных костюмах. Архивное фото
    Власти оцепили отель в Скопье, где проживал британец с симптомами Эболы
    22:07 09.10.2014
    87Вирус Эбола шагает по планете
    В оцепленном полицией отеле находится второй британец с симптомами опасного заболевания и гостиничный персонал.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги