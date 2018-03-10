Македонская оппозиция в воскресенье провела масштабный митинг протеста у Дома правительства в центре Скопье с требованием отставки премьер-министра страны Николы Груевского. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
После первых случаев заражения европейцев вирусом Эбола власти Испании, Италии, Германии, Франции, Чехии бьют тревогу и принимают меры для быстрой изоляции потенциальных больных, сообщает канал Evronews.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".