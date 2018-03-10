Французская метеорологическая служба Meteo France информирует, что людям, которые остались на островах, нужно срочно укрыться в домах или центрах размещения, а также не пользоваться личным автотранспортом.
Как только Boeing 737-800 завел двигатели, 57-летнюю гражданку Новой Зеландии сдуло. В полиции заявили, что женщину отправили в местный медицинский центр, но спасти ее не удалось, она скончалась от полученных травм.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".