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    Сен-Мартен (французская часть)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Ураган Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском море
    Число жертв "Ирмы" на острове Сен-Мартен возросло
    20:50 10.09.2017
    354В Украину движется смертельный ураган
    В голландской части острова Сен-Мартен в Карибском море возросло число жертв разрушительного урагана "Ирма", который намного сильнее урагана "Харви".
    Ураган Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском море
    Наивысший уровень опасности объявлен в Атлантике из-за урагана "Хосе"
    22:52 09.09.2017
    904В Украину движется смертельный ураган
    Французская метеорологическая служба Meteo France информирует, что людям, которые остались на островах, нужно срочно укрыться в домах или центрах размещения, а также не пользоваться личным автотранспортом.
    Последствия урагана Ирма на Синт-Маартен Голландской части острова Сен-Мартен в Карибском море
    Ураган "Ирма" разрушил около 70% домов на острове Сен-Мартен
    22:18 09.09.2017
    282В Украину движется смертельный ураган
    Из-за урагана "Ирма" с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно повреждены объекты инфраструктуры на острове Сен-Мартен.
    Последствия урагана Ирма на Сен-Мартене
    Увеличилось число жертв урагана "Ирма" на заморских территориях Франции
    02:51 07.09.2017
    422В Украину движется смертельный ураган
    В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщается о наводнении и разрушении части префектуры Сен-Мартен и имущества жителей.
    Самолет взлетает со взлетно-посадочной полосы аэропорта принцессы Джулианы
    Самолет в Карибском море насмерть сдул туристку
    21:46 13.07.2017
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    Как только Boeing 737-800 завел двигатели, 57-летнюю гражданку Новой Зеландии сдуло. В полиции заявили, что женщину отправили в местный медицинский центр, но спасти ее не удалось, она скончалась от полученных травм.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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