За последние дни стало известно о трех случаях издевательства над беженцами в Германии. Первый инцидент, о котором стало известно общественности, произошел в городе Бурбах, который находится в административном подчинении Зигена .
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.