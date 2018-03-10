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    Шарм-эш-Шейх

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    Бомбу на борт А321 мог пронести персонал аэропорта Шарм-эш-Шейха - ФСБ
    06:48 18.11.2015
    1476Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    При исследовании обломков судна эксперты ФСБ обнаружили часть фюзеляжа с пробоиной в обшивке диаметром около метра, края которой были выгнуты наружу. По мнению экспертов, она могла образоваться в результате применения взрывчатого вещества.
    На месте крушения российского самолета в Египте
    Грузчику с A321 передали некий чемодан, не прошедший осмотр - СМИ
    16:49 17.11.2015
    3569Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Как сообщил Рейтер источник в силовых ведомствах, согласно записям с камер наблюдения, оператор по обработке багажа передал человеку, грузившему багаж в российский самолет на летном поле, неизвестный чемодан.
    Самолет
    Украинский инспектор по авиабезопасности отбыл в Шарм-эш-Шейх
    17:28 11.11.2015
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    Вопрос обеспечения безопасности полетов в аэропорты Египта рассматривался в понедельник на заседании Совета по безопасности полетов Госавиаслужбы.
    Российские туристы покидают египетский курорт Шарм-эль-Шейх
    Бельгийская авиакомпания отменила все рейсы в Шарм-эш-Шейх
    10:05 11.11.2015
    53Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Туристическая авиакомпания Thomas Cook Airlines решила прекратить полеты на египетский курорт до 18 декабря. Ранее МИД Бельгии рекомендовал своим гражданам не посещать Шарм-эш-Шейх.
    Флаг Великобритании
    Британия отменила полеты в Шарм-эш-Шейх после перехвата сообщений ИГ - СМИ
    01:49 06.11.2015
    108Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Как сообщают СМИ, власти Великобритании считают, что есть "серьезная вероятность" того, что причиной катастрофы российского A321 было взрывное устройство.
    Шарм эш-Шейх
    Французские власти не рекомендуют согражданам ездить в Шарм-эш-Шейх
    20:10 05.11.2015
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    Как сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве, власти страны не рекомендуют согражданам ездить в Шарм-эш-Шейх из-за крушения авиалайнера A321 российской компании "Когалымавиа".
    Поисковые работы на месте крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    Франция приостанавливает все прямые рейсы в египетский Шарм-эш-Шейх
    15:25 05.11.2015
    224Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    В Елисейском дворце состоялось заседание Совета безопасности Франции под председательством президента республики Франсуа Олланда.
    Пассажиры отмененных рейсов в аэропорту Пулково
    Нидерланды приостановили полеты в Шарм-эш-Шейх и обратно
    10:34 05.11.2015
    72Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Власти Голландии советуют своим гражданам воздержаться от путешествий на Синайский полуостров после катастрофы российского А321. В Шарм-эш-Шейх находят более 400 голландцев.
    Флаг Великобритании
    Британия принимает дополнительные меры безопасности в аэропорту Шарм-эш-Шейха
    02:51 05.11.2015
    766Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Британские власти работают с египетскими властями и авиакомпаниями над тем, чтобы предпринять срочные меры для дополнительных проверок и досмотров с тем, чтобы британцы могли вернуться домой, заявил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд.
    Песчаная буря на Ближнем востоке
    Аэропорт египетского Шарм эш-Шейха возобновил работу после песчаной бури
    01:38 10.09.2015
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    Из-за запрета вылета в связи с плохой видимостью в районе аэропорта, в терминале аэропорта в ожидании своих рейсов скопились сотни туристов из разных стран мира, в том числе из Украины.
    Здание МИД РФ
    РФ и ОАЭ заявили о безальтернативности мирного решения конфликта в Йемене
    12:58 29.03.2015
    408Военная кампания в Йемене
    Согласно информации МИД РФ, с российской стороны была подтверждена необходимость немедленного прекращения боевых действий, подчеркнута безальтернативность мирного решения йеменского конфликта.
    Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади. Архивное фото
    Президент Йемена направился в Шарм-эш-Шейх для участия в саммите ЛАГ
    17:56 26.03.2015
    113Военная кампания в Йемене
    Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади направился в Египет из йеменского города Аден "под протекцией" Саудовской Аравии.
    Разгон сторонников Мохамеда Мурси на площади Рабиа аль-Адавийя в Каире
    Власти Египта отменили комендантский час в Шарм-эш-Шейхе
    15:37 15.08.2013
    2Обострение ситуации в Египте в августе 2013 года
    Кабинет министров Египта отменил действие комендантского часа в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх. Власти ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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