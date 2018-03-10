При исследовании обломков судна эксперты ФСБ обнаружили часть фюзеляжа с пробоиной в обшивке диаметром около метра, края которой были выгнуты наружу. По мнению экспертов, она могла образоваться в результате применения взрывчатого вещества.
Как сообщил Рейтер источник в силовых ведомствах, согласно записям с камер наблюдения, оператор по обработке багажа передал человеку, грузившему багаж в российский самолет на летном поле, неизвестный чемодан.
Британские власти работают с египетскими властями и авиакомпаниями над тем, чтобы предпринять срочные меры для дополнительных проверок и досмотров с тем, чтобы британцы могли вернуться домой, заявил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".