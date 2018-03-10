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Как в прямом эфире сообщил корреспондент BFMTV, в Сен-Дени раздаются хлопки, похожие на разрывы гранат. Их было по меньшей мере семь или восемь. Ранее сообщалось, что при спецоперации ранены три сотрудника полиции.