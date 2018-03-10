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    Сен-Дени-Д'орк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Спецоперация в парижском пригороде Сен-Дени
    Прокуратура пока не подтверждает ликвидацию организатора терактов в Париже
    22:26 18.11.2015
    44Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Как сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс, штурм квартиры, где мог находиться Абауд, начался в 4.27 утра по парижcкому времени. Террористы вели сильный огонь из автоматического оружия, в течение часа они выпустили около 5 тысяч пуль.
    Задержание голого подозреваемого в Cен-Дени
    Задержанный в Сен-Дени подозреваемый был голым
    16:41 18.11.2015
    226Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    На фотографии АP видно, что один из задержанных был без нижнего белья. Спецоперация полиции завершилась, по разным данным, задержаны 5-7 человек. Трое террористов ликвидированы.
    На месте спецоперации в Сен-Дени
    Операция в Сен-Дени завершилась, полицейское оцепление района сохраняется
    12:46 18.11.2015
    566Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    В эфире телеканала BFMTV появилась информация о том, что полиция подтвердила завершение спецоперации в северном пригороде Парижа. Полицейские сейчас принимают меры для обеспечения безопасности района.
    На месте спецоперации в Сен-Дени
    Спецоперация в пригороде Парижа завершена
    12:40 18.11.2015
    58Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Полицейский спецназ утром в среду начал операцию в северном пригороде Парижа Сен-Дени, где в одной из квартир укрылась группа предполагаемых террористов, причастных к серии терактов 13 ноября.
    На месте спецоперации в Сен-Дени
    Террористы, которых ловят в Сен-Дени, планировали теракт в Париже - СМИ
    11:49 18.11.2015
    581Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Согласно информации источника, близкого к следствию, теракт планировался в деловом районе Дефанс на северо-западе Парижа. Спецоперация в Сен-Дени проходит с самого утра среды.
    На месте спецоперации в Сен-Дени
    Один из подозреваемых скрылся с места проведения операции в Сен-Дени - СМИ
    10:16 18.11.2015
    63Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Как сообщает RTL, один человек смог скрыться и находится в бегах. Ранее сообщалось, что одной из целей операции является подозреваемый в организации нападений в Париже Абдельхамид Абауд.
    Спецоперация в пригороде Парижа Сен-Дени. Прямая трансляция
    Спецоперация в пригороде Парижа Сен-Дени 
    09:05 18.11.2015
    435Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    В северном пригороде Париже Сен-Дени идет полицейская спецоперация. Смотрите полное видео из Сен-Дени, где, по данным СМИ, полицейские ликвидировали двух террористов и смогли блокировать в районе еще двух подозреваемых.
    Сотрудник французской полиции
    Активная фаза операции в пригороде Парижа возобновилась - СМИ
    08:57 18.11.2015
    600Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Как в прямом эфире сообщил корреспондент BFMTV, в Сен-Дени раздаются хлопки, похожие на разрывы гранат. Их было по меньшей мере семь или восемь. Ранее сообщалось, что при спецоперации ранены три сотрудника полиции.
    Перестрелка в Сен-Дени в ходе спецоперации
    Перестрелка в Сен-Дени в ходе спецоперации 
    08:47 18.11.2015
    182Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    В среду утром полицейский спецназ предпринял операцию в северном пригороде Парижа Сен-Дени, где в одной из квартир укрылась группа предполагаемых террористов, причастных к серии терактов 13 ноября.
    Полицейский во Франции. Архивное фото
    Среди ликвидированных в Сен-Дени террористов была смертница - СМИ
    08:41 18.11.2015
    121Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Согласно информации радиостанции RTL, среди убитых "может быть женщина с поясом со взрывчаткой, который не был приведен в действие". Ранения получили три сотрудника полиции.
    Сотрудник французской полиции
    Целью операции в Сен-Дени был возможный организатор терактов в Париже
    07:50 18.11.2015
    82Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Газета Monde со ссылкой на источник в полиции сообщает, что в ходе спецоперации французская полиция ликвидировала двоих предполагаемых террористов, сведения по третьему уточняются.
    Французская полиция
    Прокуратура Парижа подтверждает проведение спецоперации в Сен-Дени
    06:54 18.11.2015
    308Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Как сообщается, в пригороде Парижа проходит спецоперация в связи с пятничными терактами. Также сообщается, что в ходе перестрелки несколько полицейских получили ранения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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