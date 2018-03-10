Как сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс, штурм квартиры, где мог находиться Абауд, начался в 4.27 утра по парижcкому времени. Террористы вели сильный огонь из автоматического оружия, в течение часа они выпустили около 5 тысяч пуль.
В северном пригороде Париже Сен-Дени идет полицейская спецоперация. Смотрите полное видео из Сен-Дени, где, по данным СМИ, полицейские ликвидировали двух террористов и смогли блокировать в районе еще двух подозреваемых.
Как в прямом эфире сообщил корреспондент BFMTV, в Сен-Дени раздаются хлопки, похожие на разрывы гранат. Их было по меньшей мере семь или восемь. Ранее сообщалось, что при спецоперации ранены три сотрудника полиции.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".