Силовики с боем эвакуировали вертолет бригады армейской авиации Ми-24, который на прошлой неделе совершил вынужденную посадку после обстрела ополченцами под Славянском, в ходе эвакуации ранены семь военнослужащих.
По предварительной информации, силовиками уже уничтожены более 300 ополченцев, сообщил руководитель оперативной группы по информированию о ходе силовой спецоперации Владислав Селезнев в ходе телефонного включения с востока.
Серьезные боестолкновения произошли в понедельник, 5 мая, в селе Семеновка недалеко от Славянска. Представитель штаба самообороны Славянска сообщил, что войска отошли от села "в неизвестном направлении".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".