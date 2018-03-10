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    Семеновка (Краматорск)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Ситуация в Семеновке
    Изувеченный блиндажами и окопами поселок Семеновка 
    20:52 11.04.2016
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    О ситуации в поселке Семеновка Донецкой области рассказал в соцсети журналист Роман Бочкала. По его словам, земля в Семеновке изрыта траншеями, блиндажами и окопами.
    Поселок Семеновка под Славянском Донецкой области
    Семеновка через год после обстрелов: изрешеченные и разрушенные дома 
    12:59 06.10.2015
    258Донбасс - Минск: отвод вооружений
    В сети обнародованы фотографии поселка Семеновка - фактически пригорода Славянска Донецкой области, который чуть более года назад был одним из самых горячих точек противостояния в Донбассе.
    Ситуция в Семеновке
    Семеновка после недавнего обстрела 
    13:30 27.10.2014
    318Донбасс. Попытки наладить мир
    Бомбежки населенных пунктов востока Украины не прекращаются.
    Бойцы народного ополчения в Славянске
    Силовики сообщили об обстреле ополченцами блокпоста под Славянском
    17:39 16.06.2014
    180Восстановление Славянска
    По словам Владислава Селезнева, в поселке Семеновка под Славянском ополченцы осуществляют минометный обстрел блокпоста украинских силовиков.
    Автомобиль скорой помощи
    Минобороны: 7 силовиков ранены при эвакуации вертолета под Славянском
    11:02 15.06.2014
    663Восстановление Славянска
    Силовики с боем эвакуировали вертолет бригады армейской авиации Ми-24, который на прошлой неделе совершил вынужденную посадку после обстрела ополченцами под Славянском, в ходе эвакуации ранены семь военнослужащих.
    Ситуация в Славянске
    Ополченцы: силовики обстреляли зажигательными бомбами Семеновку
    06:49 12.06.2014
    1556Спецоперация на востоке Украины
    Деревню Семеновка, что находится в пригороде Славянска в Донецкой области, обстреляли зажигательными бомбами, сообщили РИА Новости в штабе ополчения города.
    Украинские самолеты наносят ракетные удары
    Самолеты ВВС обстреляли два села около Славянска - ополчение
    17:32 04.06.2014
    348Спецоперация на востоке Украины
    Украинская армия вновь применила боевую авиацию против ополченцев в Славянске Донецкой области, сообщили РИА Новости очевидцы. Истребители Су-25 несколько раз обстреляли Николаевку и Семеновку.
    Ситуация на востоке Украины
    Силовики сообщают о свыше 300 убитых ополченцах в ходе спецоперации
    14:28 03.06.2014
    1095Спецоперация на востоке Украины
    По предварительной информации, силовиками уже уничтожены более 300 ополченцев, сообщил руководитель оперативной группы по информированию о ходе силовой спецоперации Владислав Селезнев в ходе телефонного включения с востока.
    Вертолеты Ми-24
    Ополченцы Славянска сбили вертолет Ми-24 в ходе боя в Семеновке
    11:36 03.06.2014
    6263Восстановление Славянска
    Ополченцы Славянска в ходе боя в Семеновке сбили вертолет Ми-24, сообщили РИА Новости в штабе ополченцев.
    Бой под Славянском 3 июня
    Армия штурмует Славянск 
    09:40 03.06.2014
    939Восстановление Славянска
    Армия штурмует Славянск, колонна военной техники пытается прорваться в центр города, чтобы взять его под контроль, сообщили РИА Новости во вторник в штабе ополчения.
    Ситуация в Семеновке
    Напряженная ситуация в Семеновке недалеко от Славянска 
    09:41 06.05.2014
    241Восстановление Славянска
    Серьезные боестолкновения произошли в понедельник, 5 мая, в селе Семеновка недалеко от Славянска. Представитель штаба самообороны Славянска сообщил, что войска отошли от села "в неизвестном направлении".
    Взрыв в Семеновке Донецкой области
    Взрыв в Семеновке Донецкой области 
    14:48 05.05.2014
    862Спецоперация на востоке Украины
    В интернете появилось видео взрыва в селе Семеновка Донецкой области. Согласно данным, инцидент произошел 5 мая.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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