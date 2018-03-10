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    Сардиния

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Сборная Украины на подготовительных сборах перед Евро-2016
    Сборная Украины закончила первый тренировочный сбор перед Евро-2016
    05:59 28.05.2016
    750В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    В воскресенье, 29 мая, Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Румынии, а после этого сразу же отправится в швейцарскую Аскону на второй сбор перед ЧЕ-2016.
    Стихия обрушилась на Сардинию и Корсику
    Стихия обрушилась на Сардинию и Корсику 
    22:33 02.10.2015
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    На итальянский остров Сардиния обрушились ливневые дожди. Непогода нанесла значительный материальный и экономический ущерб. Несколько районов Сардинии оказались отрезанными от внешнего мира.
    Работа за компьютером
    Сардиния хочет провести интернет-референдум по отделению от Италии
    11:54 26.03.2014
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    Сардиния вслед за итальянским регионом Венето планирует вынести на интернет-референдум вопрос о выходе из состава Италии, сообщает онлайн-издание Nuova Sardegna.
    Италия выделит 20 млн евро на борьбу с последствиями шторма
    12:34 19.11.2013
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    Италия выделит 20 миллионов евро немедленной помощи на борьбу с последствиями наводнения на Сардинии, которое произошло из-за вызванных штормом "Клеопатра" обильных дождей.
    Страны мира. Италия
    СМИ: в результате наводнения в Италии погибли 9 человек
    09:45 19.11.2013
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    Девять человек погибли и пятеро пропалм без вести в результате наводнения на острове Сардиния, которое произошло после вызванных штормом "Клеопатра" обильных дождей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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