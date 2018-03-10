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Тег
Сардиния
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
В воскресенье, 29 мая, Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Румынии, а после этого сразу же отправится в швейцарскую Аскону на второй сбор перед ЧЕ-2016.
Стихия обрушилась на Сардинию и Корсику
22:33 02.10.2015
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На итальянский остров Сардиния обрушились ливневые дожди. Непогода нанесла значительный материальный и экономический ущерб. Несколько районов Сардинии оказались отрезанными от внешнего мира.
Сардиния хочет провести интернет-референдум по отделению от Италии
11:54 26.03.2014
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Сардиния вслед за итальянским регионом Венето планирует вынести на интернет-референдум вопрос о выходе из состава Италии, сообщает онлайн-издание Nuova Sardegna.
Италия выделит 20 млн евро на борьбу с последствиями шторма
12:34 19.11.2013
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Италия выделит 20 миллионов евро немедленной помощи на борьбу с последствиями наводнения на Сардинии, которое произошло из-за вызванных штормом "Клеопатра" обильных дождей.
СМИ: в результате наводнения в Италии погибли 9 человек
09:45 19.11.2013
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Девять человек погибли и пятеро пропалм без вести в результате наводнения на острове Сардиния, которое произошло после вызванных штормом "Клеопатра" обильных дождей.
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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