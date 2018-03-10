Монумент был установлен днем в восточной, населенной преимущественно сербами части Сараево. Он представляет собой памятную доску на черном каменном постаменте с портретом, именем, отчеством и фамилией на русском языке и годами жизни Виталия Чуркина.
Полиция в пятницу освободила из окруженного демонстрантами здания парламента и правительства Боснии и Герцеговины в Сараево более 1,5 тысячи человек, которые не могли выйти из здания с вечера четверга.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".