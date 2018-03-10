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    Сараево

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
    В Сараево установлен памятник бывшему постпреду РФ при ООН
    17:04 06.11.2017
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    Монумент был установлен днем в восточной, населенной преимущественно сербами части Сараево. Он представляет собой памятную доску на черном каменном постаменте с портретом, именем, отчеством и фамилией на русском языке и годами жизни Виталия Чуркина.
    Боснийские полицейские в ходе спецоперации в пригороде Сараево
    Задержанная в Сараево группа готовила теракт на Новый год - прокуратура
    20:20 25.12.2015
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    Как сообщается на сайте прокуратуры, что по данным следствия, группа задержанных исламских радикалов готовила 31 декабря крупный террористический акт в Сараево.
    На месте стрельбы в пригороде Сараево. Видео
    На месте стрельбы в пригороде Сараево 
    05:50 19.11.2015
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    Как сообщается, стрельбу устроил Энес Омерагич, который, по словам одного из соседей, недавно стал приверженцем ультраконсервативного движения салафитов. Причины его поступка выясняются.
    Флаг Евросоюза
    ЕС предостерег РФ не втягивать Балканы в свою конфронтацию с Западом
    09:06 06.12.2014
    501Реакция в мире на события в Украине
    По мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, в интересах обеих сторон искать пути сотрудничества, а не конфронтации.
    Михаэль Шумахер
    Шумахер стал почетным гражданином кантона Сараево
    21:26 29.04.2014
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    Члены ассамблеи кантона Сараево решили присвоить семикратному чемпиону "Формулы-1" немцу Михаэлю Шумахеру статус почетного гражданина кантона, сообщает агентство Франс Пресс.
    Больница
    СМИ: около 100 человек пострадали в столкновениях с полицией в Сараево
    10:59 08.02.2014
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    Около 100 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с полицией, которые вспыхнули в пятницу в столице Боснии и Герцеговины Сараево.
    Полиция освободила людей заблокированных в здании парламента в Сараево
    10:37 07.06.2013
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    Полиция в пятницу освободила из окруженного демонстрантами здания парламента и правительства Боснии и Герцеговины в Сараево более 1,5 тысячи человек, которые не могли выйти из здания с вечера четверга.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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