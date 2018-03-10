наверх
10.03.201816:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Самос (остров)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Все
    • Самые читаемые
    Мигранты. Архивное фото
    Мигранты устроили массовую драку в Греции, есть раненые - СМИ
    08:06 03.06.2016
    106Мигранты штурмуют ЕС
    По данным греческих СМИ, драка началась накануне вечером, столкновения были жестокими, участники подожгли два дома. Задержаны около 20 человек, 15 госпитализированы.
    Затонувшее судно. Архивное фото
    Две лодки с мигрантами перевернулись у острова Самос, 25 пропавших
    09:28 05.05.2014
    28
    Возле греческого острова Самос перевернулись две лодки с нелегальными мигрантами, два человека погибли, более 25 мигрантов в настоящее время разыскивает Береговая охрана Греции.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги