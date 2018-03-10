наверх
10.03.201811:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Сакраменто

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Стрельба на спортивной площадке в колледже
    Стрельба в колледже Сакраменто 
    13:36 04.09.2015
    93
    Неизвестный открыл огонь на спортивной площадке учебного заведения в калифорнийском городе. Один человек погиб, преступника ищет полиция.
    Полиция США
    Один человек погиб и двое ранены во время стрельбы в калифорнийском колледже
    04:54 04.09.2015
    105
    На данный момент территория студенческого городка оцеплена, полиция ведет поиски злоумышленника - предположительно, уроженца островов Тихого океана. Стрельба произошла рядом с бейсбольным полем городского колледжа Сакраменто.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама хотел бы иметь прозвище Sting
    06:42 08.12.2014
    215
    В субботу в Белом доме прошел прием в честь лауреатов высшей национальной награды в области культуры. Говоря о заслугах Стинга, президент не смог избежать традиционных шуток по поводу псевдонима Мэтью Гордона Самнера.
    Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
    Водитель в Калифорнии застрелил двух полицейских
    04:47 25.10.2014
    90
    По данным агентства "Ассошиэйтед Пресс", инцидент произошел в пятницу вечером на парковке одного из отелей в американском городе Сакраменто, когда помощник шерифа решил проверить один из показавшихся ему подозрительными автомобилей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги