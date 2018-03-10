На данный момент территория студенческого городка оцеплена, полиция ведет поиски злоумышленника - предположительно, уроженца островов Тихого океана. Стрельба произошла рядом с бейсбольным полем городского колледжа Сакраменто.
В субботу в Белом доме прошел прием в честь лауреатов высшей национальной награды в области культуры. Говоря о заслугах Стинга, президент не смог избежать традиционных шуток по поводу псевдонима Мэтью Гордона Самнера.
По данным агентства "Ассошиэйтед Пресс", инцидент произошел в пятницу вечером на парковке одного из отелей в американском городе Сакраменто, когда помощник шерифа решил проверить один из показавшихся ему подозрительными автомобилей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".