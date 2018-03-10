Некоторые шахты приостановили работу в связи с проведением спецоперации, это привело в последние недели к снижению объема добычи угля на 10-12%, заявил в четверг первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Юрий Зюков.
Вооруженные люди в четверг захватили админздание государственного предприятия "Донбассантрацит" в городе Красный Луч Луганской области, сообщил из Донбасса председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".