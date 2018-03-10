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    Шахты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Шахтеры
    Объем добычи угля снизился на 10-12% из-за спецоперации - Минэнерго
    16:17 29.05.2014
    12Спецоперация на востоке Украины
    Некоторые шахты приостановили работу в связи с проведением спецоперации, это привело в последние недели к снижению объема добычи угля на 10-12%, заявил в четверг первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Юрий Зюков.
    Возле шахты в Турции, где произошел взрыв
    Протесты против властей после трагедии на шахте проходят в Турции
    15:38 15.05.2014
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    Протесты против действующей власти в связи с трагедией на шахте Сома, в результате которой погибло по меньшей мере 282 человека, прокатились по многим городам Турции.
    Сторонник федерализации
    Волынец: вооруженные люди захватили админздание "Донбассантрацита"
    15:28 15.05.2014
    9Спецоперация на востоке Украины
    Вооруженные люди в четверг захватили админздание государственного предприятия "Донбассантрацит" в городе Красный Луч Луганской области, сообщил из Донбасса председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
    Шахтеры
    Украинские горняки будут круглосуточно дежурить на шахтах
    16:03 16.04.2014
    9Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Независимый профсоюз горняков Украины (НПГУ) принял решение организовать круглосуточное дежурство на шахтах Донецкой, Луганской й Днепропетровской областей.
    Шахтеры
    Водоотливы 3 шахт Донецка отключены от электроснабжения из-за долгов
    12:36 10.12.2013
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    Водоотливы на территории трех шахт "6-Красная звезда", "9-Капитальная" и "Донбасс" в украинском Донецке отключены от электроснабжения из-за долгов.
    Шахтер идет по выработке
    В Донецкой области не ликвидированы более 180 нелегальных шахт
    17:05 29.08.2013
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    Более 180 нелегальных шахт находятся на территории Донецкой области, сообщил в четверг заместитель прокурора региона Валерий Коршиков на сессии областного совета.
    Шахтеры
    После проверки прокуратуры 5 тыс донецких горняков получили зарплату
    12:52 24.07.2013
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    Пяти тысячам рабочих двух шахт украинского шахтоуправления "Донбасс" выплатили задолженность по заработной плате после вмешательства прокуратуры.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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