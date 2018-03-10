Набор в ряды патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного начался 29 октября прошлого года, а в воскресенье присягу принесли 150 полицейских. Уже вечером они выйдут на патрулирование городов.
Городской совет Рубежного намерен передать монумент, который сняли с постамента с помощью крана, в местный музей. Ранее фигура Ленина стояла возле школы №6 и была раскрашена неизвестными желтой и голубой краской.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".