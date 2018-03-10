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    Рубежное

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Поддельный алкоголь в Харьковской области
    Два человека погибли, отравившись поддельным алкоголем в Рубежном
    10:20 28.09.2016
    319Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Сообщается, что жители Рубежного Луганской области в Интернете приобрели алкогольные напитки ненадлежащего качества, расфасованные в полиэтиленовые емкости объемом 10 литров каждая.
    Патрульная полиция Луганской области
    Северодонецк-Лисичанск-Рубежное: новая патрульная полиция 
    17:45 22.05.2016
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    Набор в ряды патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного начался 29 октября прошлого года, а в воскресенье присягу принесли 150 полицейских. Уже вечером они выйдут на патрулирование городов.
    Голосование в Троицком районе Луганской области
    Спецкор: в Луганской области системные нарушения на избирательных участках
    15:40 25.10.2015
    322Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Явка в Луганской области очень низкая, а на избирательных участках зафиксировано много нарушений, сообщила специальный корреспондент Надежда Чернуха.
    Железнодорожный вокзал в Рубежном
    Тука усиливает меры безопасности на вокзалах Лисичанска и Рубежного
    11:14 14.09.2015
    271Немирное перемирие на Донбассе.
    Как пояснил глава Луганской областной военно-гражданской администрации, такие меры принимаются, чтобы избежать передвижения диверсантов, террористов и сепаратистов по железной дороге.
    Демонтаж памятника Ленину в Рубежном Луганской области
    В Рубежном городские власти демонтировали памятник Ленину
    13:26 29.07.2015
    189На металлолом. Украина против советских памятников.
    Городской совет Рубежного намерен передать монумент, который сняли с постамента с помощью крана, в местный музей. Ранее фигура Ленина стояла возле школы №6 и была раскрашена неизвестными желтой и голубой краской.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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