Среди участников батальона "Днепр" оказалось много мародеров и жуликов, заявил глава политсовета партии "Укроп" Геннадий Корбан. При этом по его словам, захват мародерами шахты "Краснолиманская" "крышует" лично Петр Порошенко.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.