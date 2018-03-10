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    Рижский залив

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Рижский залив
    Мужчина спрыгнул в Рижский залив с парома, следующего в Стокгольм
    22:25 19.06.2014
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    Мужчина спрыгнул в Рижской залив с парома Romantica, который следовал из Риги в Стокгольм, сообщили в своем микроблоге в Twitter вооруженные силы Латвии, которые принимают участие в спасательной операции.
    Все люди с дрейфующих льдин в Рижском заливе спасены
    18:09 29.03.2013
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    "С двух льдин эвакуировано 219 человек, все люди спасены. Эвакуация завершена", - сказали РИА Новости в ГПСС.
    Спасатели
    Около 200 человек эвакуированы с дрейфующих льдин в Рижском заливе
    16:34 29.03.2013
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    Льдины откололись с разницей в несколько минут, ситуацию осложнил дующий с берега ветер, который отнес льдины вглубь Рижского залива. В спасении людей принимают участие вооруженные силы и погранохрана.
    Более 500 человек уносит в Рижский залив на двух отколовшихся льдинах
    15:00 29.03.2013
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    На отколовшихся льдинах, которые уносит в Рижский залив от берегов Латвии, находятся не только рыболовы, но и женщины и дети.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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