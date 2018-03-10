Мужчина спрыгнул в Рижской залив с парома Romantica, который следовал из Риги в Стокгольм, сообщили в своем микроблоге в Twitter вооруженные силы Латвии, которые принимают участие в спасательной операции.
Льдины откололись с разницей в несколько минут, ситуацию осложнил дующий с берега ветер, который отнес льдины вглубь Рижского залива. В спасении людей принимают участие вооруженные силы и погранохрана.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".