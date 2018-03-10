Накануне состоялась ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которой немало времени было уделено отношениям Украины и России. Кроме того работники "Киевпастранса" объявили забастовку.
Лидеры стран БРИКС подчеркнули необходимость продолжения процесса реформы МВФ. По их мнению, задержки с ратификацией реформ 2010 года противоречат обязательствам лидеров "двадцатки", принятым в 2009 году.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".