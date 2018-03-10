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    Квинсленд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Крушение поезда с серной кислотой в Австралии
    Крушение поезда с серной кислотой в Австралии 
    12:18 28.12.2015
    216
    В Австралии власти штата Квинсленд объявили запретной зоной район крушения товарного состава, перевозившего серную кислоту. Проливные дожди осложняют операцию по ликвидацию последствий ЧП.
    Последствия урагана. Архивное фото
    Ураган "Марсия" оставил без света более 30 тыс домов в Австралии
    05:47 20.02.2015
    117
    На восточное побережье Австралии обрушился мощный ураган. Без электроснабжения в регионе остались около 33 тысяч домов.
    Элина Свитолина
    Свитолина в Брисбене сыграет с Шараповой
    12:07 08.01.2015
    68
    Ранее Свитолина победила в чвертьфинале 3-ю сеяную немку Ангелику Кербер, а Шарапова смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Брисбене благодаря победе над испанкой Карлой Суарес-Наварро.
    Флаг Австралии
    Дом в Австралии, в котором были убиты восемь детей, решили снести
    03:57 22.12.2014
    90Захват заложников в Сиднее и Генте
    На месте дома, где были найдены тела восьмерых детей, планируют возвести мемориал. Как именно будет выглядеть мемориал, пока не известно.
    Полиция Сиднея
    Полиция Австралии обвинила в убийстве восьми детей их мать
    05:35 21.12.2014
    103
    Женщине предъявили обвинения, когда она находилась в больничной койке. Погибшим детям было от 18 месяцев до 15 лет.
    Десятая ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина
    Хроника 18 декабря: забастовка транспортников Киева, слова Путина
    09:44 19.12.2014
    659Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Накануне состоялась ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которой немало времени было уделено отношениям Украины и России. Кроме того работники "Киевпастранса" объявили забастовку.
    Полиция Сиднея
    Убитые в Австралии дети - братья и сестры, раненая женщина - их мать
    06:28 19.12.2014
    2555
    Погибшим детям было от 18 месяцев до 15 лет, сообщает полиция.
    Перевернутый самолет в Брисбене
    Число пострадавших от шторма в Брисбене приближается к 40
    05:43 28.11.2014
    121
    Как отмечается, никто из раненых не пострадал слишком серьезно, включая более десяти человек, которые были госпитализированы.
    Волна, архивное фото
    Шторм оставил без света 90 тыс домов в Брисбене, более 10 пострадавших
    01:43 28.11.2014
    50
    Как сообщается, ветер срывает крыши с домов и переворачивает легкомоторные самолеты в аэропортах.
    Шторм в Брисбене. Видео
    В Брисбене бушует ураганный ветер 
    00:02 28.11.2014
    278
    Согласно данным, ураганный ветер повредил здания, перевернул автомобили и самолет.
    Перевернутый самолет в Брисбене
    Ураганный ветер в Австралии перевернул самолет
    13:44 27.11.2014
    139
    В результате удара стихии окна в зданиях были выбиты, в соцсетях также появилась фотография перевернутого ветром легкомоторного самолета в местном аэропорту.
    Барак Обама
    Обама пригрозил РФ дальнейшей изоляцией из-за ситуации в Украине
    10:12 16.11.2014
    1464Реакция в мире на события в Украине
    Президент США Барак Обама считает, что если РФ не изменит позицию по Украине, "изоляция, в которой сейчас находится Россия, продолжится".
    Церемония фотографирования глав делегаций государств-участников G20
    В Брисбене проходит закрытая встреча лидеров США и ЕС по Украине
    08:06 16.11.2014
    966
    Закрытая встреча проходит с участием президентов США и Франции Барака Обамы и Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и др.
    В.Путин принимает участие в саммите Группы двадцати
    США, Австралия и Япония договорились усилить региональную кооперацию
    03:48 16.11.2014
    93
    Стороны подтвердили принцип свободной навигации и воздушных полетов, а также главенство международного права в урегулировании возникающих морских споров с помощью арбитража.
    Ангела Меркель
    ЕС рассматривает новые санкции против РФ в финсекторе - Меркель
    12:23 15.11.2014
    248Новые санкции в отношении России.
    По информации канцлера Германии Ангелы Меркель, текущая ситуация неудовлетворительная. Список новых лиц находится на повестке дня.
    Владимир Путин и Дэвид Кэмерон
    Путин и Кэмерон проводят в Брисбене встречу за закрытыми дверями
    10:31 15.11.2014
    374
    Прессу попросили удалиться, и встреча президента России Владимира Путина и премьера Великобритании Дэвида Кэмерона продолжалась за закрытыми дверями.
    Рабочее заседание глав делегаций государств-участников G20
    Рабочее заседание лидеров G20 
    10:11 15.11.2014
    335Саммит G20 в Австралии
    В австралийском Брисбене проходит рабочее заседание лидеров G20, глав приглашенных государств и представителей международных организаций.
    Встречи глав государств и правительств стран-участниц БРИКС перед началом саммита G20
    Лидеры БРИКС призвали G20 обсудить реформы МВФ
    08:25 15.11.2014
    268Саммит G20 в Австралии
    Лидеры стран БРИКС подчеркнули необходимость продолжения процесса реформы МВФ. По их мнению, задержки с ратификацией реформ 2010 года противоречат обязательствам лидеров "двадцатки", принятым в 2009 году.
    Премьер-министр Италии Маттео Ренци на саммите форума Азия- Европа в Милане
    Премьер Италии ожидает новой встречи с Путиным в Милане в мае 2015 г
    06:43 15.11.2014
    229
    На встрече с Путиным, которая состоялась в австралийском Брисбене в рамках саммита "двадцатки", премьер Италии отметил, что ожидает встретиться с президентом России на международной выставке ЭКСПО.
    Саммит G20
    Началось первое рабочее заседание лидеров G20 и глав приглашенных стран
    06:32 15.11.2014
    590Саммит G20 в Австралии
    В конце рабочего дня президентов и глав правительств стран-участниц "двадцатки" пройдет прием от имени премьера Австралии Тони Эбботта в их честь.
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