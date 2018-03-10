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Казахский район
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
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В Казахстане пара мышей съела деньги в банкомате
10:16 13.01.2018
632
Грызуны искали убежища от суровой зимней погоды и залезли в кассеты банкомата. Мыши уничтожили 100 тысяч казахских тенге - около 300 долларов.
Казахстан перешел на свободно плавающий курс тенге
11:58 20.08.2015
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Обменный курс будет формироваться на основе рыночного спроса и предложения с учетом фундаментальных внутренних и внешних макроэкономических факторов.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками
21:21 09.03.2018
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Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
01:29 10.03.2018
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На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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В Казахстане пара мышей съела деньги в банкомате
10:16 13.01.2018
632
Грызуны искали убежища от суровой зимней погоды и залезли в кассеты банкомата. Мыши уничтожили 100 тысяч казахских тенге - около 300 долларов.
В Казахстане пара мышей съела деньги в банкомате
10:16 13.01.2018
632
Грызуны искали убежища от суровой зимней погоды и залезли в кассеты банкомата. Мыши уничтожили 100 тысяч казахских тенге - около 300 долларов.
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