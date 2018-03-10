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    Приволье

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Памятник Владимиру Ленину в Приволье
    Под Лисичанском обезглавили памятник Ленину - СМИ
    14:55 18.08.2015
    495На металлолом. Украина против советских памятников.
    Как пишут региональные СМИ, на данный момент памятник вождю мирового пролетариата продолжает стоять на постаменте, о демонтаже скульптуры пока что не сообщается.
    Последствия артиллерийского обстрела города Приволье в Луганской области
    ФОТОЛЕНТА. Последствия артиллерийского обстрела Приволья 
    10:38 25.06.2014
    1089Спецоперация на востоке Украины
    Город Приволье был обстрелян 24 июня из крупнокалиберной артиллерии. Артиллерийский обстрел привел к жертвам и раненым. В результате обстрела была нарушена работа шахты "Привольнянская".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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