По предварительной информации, в результате стрельбы по меньше мере три человека получили ранения. На сайте школы "Розмари Андерсон" сообщается, что ее студенты - дети из неблагополучных и неполных семей.
На сайте школы, в которой произошла стрельба, сообщается, что ее студенты - дети из неблагополучных и неполных семей. На данный момент пострадавшие находятся в медучреждении, где им оказывают необходимую помощь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".