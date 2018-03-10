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    Портленд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Акция протеста водителей на Закарпатье
    Хроника 12 ноября: блокада границы на Закарпатье, поставки газа в Геническ, гол в ворота финнов
    11:23 13.11.2016
    2530Бунт на границе: блокирование дорог на Закарпатье
    Накануне, 12 ноября, водители заблокировали границу на Закарпатье, а в машину лидера одесского "Автомайдана" бросили "коктейль Молотова".
    В Портленде протест против результатов выборов перерос в беспорядки
    Протесты в Портленде против результатов выборов в США 
    14:25 12.11.2016
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    В США уже третьи сутки идут массовые акции протеста против избрания Дональда Трампа президентом страны. В Портленде правоохранительные органы применили против протестующих слезоточивый газ.
    Протесты против избрания Трампа президентом США в Лос-Анджелесе
    В Портленде на марше против Трампа произошла стрельба: один человек ранен
    11:55 12.11.2016
    320Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По данным правоохранителей, инцидент со стрельбой произошел на западной части моста Морриссон. Один человек получил ранение. Полиция расследует стрельбу.
    Автомобиль полиции в США
    Причиной стрельбы в школе Портленда могли стать криминальные разборки
    04:26 13.12.2014
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    По предварительной информации, в результате стрельбы по меньше мере три человека получили ранения. На сайте школы "Розмари Андерсон" сообщается, что ее студенты - дети из неблагополучных и неполных семей.
    Стрельба в школе Портленда
    Стрельба в одной из школ Портленда 
    01:40 13.12.2014
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    На сайте школы, в которой произошла стрельба, сообщается, что ее студенты - дети из неблагополучных и неполных семей. На данный момент пострадавшие находятся в медучреждении, где им оказывают необходимую помощь.
    Полиция США
    Не менее двух человек погибли при стрельбе в школе в Портленде
    23:30 12.12.2014
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    Данные о погибших пока не приводятся. По словам правоохранителей, подозреваемый уже покинул место происшествия. Полиция не исключает, что нападавших могло быть несколько.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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