Накануне первые участники Крестного хода из Каменца-Подольского вошли в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. В пятницу участники Крестного хода все еще продолжают прибывать. Всего в религиозном шествии приняли участие более 20 тысяч верующих.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.