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    Питтсбург

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Один человек погиб, 3 ранены в результате стрельбы в Питтсбурге
    Один человек погиб, 3 ранены в результате стрельбы в Питтсбурге
    03:08 27.11.2016
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    Один мужчина получил пулевые ранения и был доставлен в больницу в критическом состоянии и впоследствии умер. Также пули задели находящихся на месте женщину и 11-летнюю девочку.
    Полиция США. Архивное фото
    Не менее четырех человек, в том числе двое детей, ранены при стрельбе в Питтсбурге в США
    04:45 12.12.2015
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    В результате стрельбы в Питтсбурге один пострадавший находится в критическом состоянии. Отмечается, что детям, получившим ранения в ходе инцидента, 16 и 11 лет.
    Подростки с мечом попытались ограбить магазин
    Подростки с мечом пытались ограбить магазин, меч продавца оказался больше 
    20:17 22.08.2015
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    В интернете появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как двое подростков в Питтсбурге, прихватив с собой меч, попытались ограбить магазин.
    Полиция. Архивное фото
    Полиция уточнила число пострадавших при нападении в американской школе
    09:30 10.04.2014
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    По меньшей мере 22 человека, по уточненным данным, получили ножевые ранения в школе в пригороде американского Питтсбурга.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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