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Тег
Питтсбург
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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Один мужчина получил пулевые ранения и был доставлен в больницу в критическом состоянии и впоследствии умер. Также пули задели находящихся на месте женщину и 11-летнюю девочку.
Не менее четырех человек, в том числе двое детей, ранены при стрельбе в Питтсбурге в США
04:45 12.12.2015
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В результате стрельбы в Питтсбурге один пострадавший находится в критическом состоянии. Отмечается, что детям, получившим ранения в ходе инцидента, 16 и 11 лет.
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В интернете появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как двое подростков в Питтсбурге, прихватив с собой меч, попытались ограбить магазин.
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09:30 10.04.2014
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По меньшей мере 22 человека, по уточненным данным, получили ножевые ранения в школе в пригороде американского Питтсбурга.
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