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    Петровск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Ситуация в Донецке
    Донецкая область: денег нет, жесткий продуктовый кризис — спецкор
    13:49 25.03.2015
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    В ДНР заявляют о погибших в результате обстрелов детях, в пригороде Донецка — перестрелки и стрельба из минометов, а у людей на фоне роста цен и продуктового дефицита практически нет наличных денег.
    Ситуация в Донецке
    Жители Донецка сообщают о доносящихся звуках артиллерийских залпов
    13:35 23.02.2015
    284Украина: между миром и войной
    По информации местных жителей Донецка, артиллерийские залпы раздаются с северной и западной частей города.
    Обстрел Донецка, 01.10.2014
    Ночь в Донецке прошла неспокойно, артобстрел продолжался - горсовет
    11:04 02.10.2014
    68Война в АТО: картина без прикрас.
    Несмотря на крайне сложную ситуацию, в Донецке работают коммунальные службы и аварийные бригады предприятий. Специалисты восстанавливают повреждённые газовые сети.
    Местная жительница Донецка тушит пожар после обстрела
    Три мирных жителя погибли в результате обстрела в Донецке - горсовет
    10:59 29.09.2014
    280Война в АТО: картина без прикрас.
    По состоянию на 10.00 понедельника обстановка в городе крайне напряженная. Звуки одиночных выстрелов из тяжелых орудий и серии залпов слышны во многих районах.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Несколько сотен домов в Донецке остаются без газа
    10:47 29.09.2014
    56Война в АТО: картина без прикрас.
    В "Донецкгоргаз" уточнили, что на утро 29 сентября без газоснабжения остаются 17 многоквартирных домов, 574 дома частного сектора, всего 1865 абонентов и 27 предприятий.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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