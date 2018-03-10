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Петровск
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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По состоянию на 10.00 понедельника обстановка в городе крайне напряженная. Звуки одиночных выстрелов из тяжелых орудий и серии залпов слышны во многих районах.
Несколько сотен домов в Донецке остаются без газа
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Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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