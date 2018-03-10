Случай, произошедший в Персидском заливе, необходимо соотносить с тем, что происходит во внутренней политике США, считает иранский политический обозреватель, эксперт по вопросам международной политики доктор Резахах Али-Реза.
По информации СМИ, с начала июля было 11 опасных инцидентов, из которых только на минувшей неделе было порядка четырех, в том числе инцидент, в ходе которого корабль ВМС США открыл предупредительную стрельбу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".