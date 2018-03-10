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    Персидский залив

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Самолет и флаг США. Архивное фото
    США провокациями в Персидском заливе пытаются развязать кризис в регионе
    12:12 30.07.2017
    351
    Случай, произошедший в Персидском заливе, необходимо соотносить с тем, что происходит во внутренней политике США, считает иранский политический обозреватель, эксперт по вопросам международной политики доктор Резахах Али-Реза.
    Испытания лазерного оружия США в Персидском заливе
    США испытали лазерное оружие в Персидском заливе 
    08:13 18.07.2017
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    ВМФ США испытал лазерное оружие в Персидском заливе. По мнению американских военных, лазер в несколько раз точнее, чем пуля, и может быть использован против разных целей.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    США о ситуации с Катаром: Персидский залив должен устранить разногласия
    09:44 05.06.2017
    1244Дипломатическая блокада Катара
    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал станы Персидского залива сесть вместе за стол переговоров и устранить возникшие разногласия.
    Эсминец США Nitze. Архивное фото
    В этом году между ВМС Ирана и США произошло 30 инцидентов - ТВ
    01:16 30.08.2016
    38Снятие санкций с Ирана
    По информации СМИ, с начала июля было 11 опасных инцидентов, из которых только на минувшей неделе было порядка четырех, в том числе инцидент, в ходе которого корабль ВМС США открыл предупредительную стрельбу.
    Инцидент с кораблями ВМС США и иранскими катерами в Персидском заливе. Видео
    Опасное сближение иранских катеров с кораблями США в Персидском заливе 
    05:44 28.08.2016
    585Снятие санкций с Ирана
    Властям США неизвестны мотивы поведения иранских моряков в недавнем инциденте с кораблями американских ВМС, заявил в пятницу официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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