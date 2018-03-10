В Днепропетровской области намерены люстрировать Павла Селихова, который был назначен главой Новомосковской районной государственной администрации, сообщает бывший заместитель председателя Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан в Facebook.
Радикалы из "Правого сектора" и спецподразделения "Днепр-1" заблокировали горотдел милиции Першотравенска в Днепропетровской области, разгромили несколько офисов в городе и избили четырех людей, пишет УНИАН.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".