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Тег
Пермский край
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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При пожаре в общежитии в Пермском крае погибли трое взрослых и трое детей
05:17 27.02.2018
75
По данным местных правоохранителей, в результате пожара шесть человек погибли: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Четверо жильцов дома госпитализированы в больницу.
В российской школе двое в масках порезали ножами детей и учительницу
08:43 15.01.2018
1722
На место инцидента уже выехал губернатор Пермского края Максим Решетников и сотрудники Министерства территориальной безопасности.
Нефтепровод загорелся в Пермском крае - МЧС
05:07 22.09.2015
55
По данным спасателей, "установлено, что происходит горение нефтепродукта, изливающегося из-под земли на поляне в районе СНТ "Моряк". В тушении пожара задействованы 36 человек и 9 единиц техники.
Возгорание нефти произошло после повреждения нефтепровода в Пермском крае
06:50 19.08.2015
125
Как сообщает МЧС РФ, участок поврежденного нефтепровода перекрыт. По предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших. На данный момент спасатели тушат пожар.
Пострадавший при обрушении части дома в Перми скончался в больнице
11:46 11.07.2015
92
Как сообщил старший помощник главы регионального Следственного Управления СК РФ, "один из госпитализированных пострадавших только что скончался в больнице, еще один остается под наблюдением врачей".
Спасатели на месте обрушения дома в Перми
10:15 11.07.2015
147
Три человека в результате обрушения дома в Перми были госпитализированы с различными травмами, один человек может находиться под завалами.
Обрушение жилого дома в Перми
09:12 11.07.2015
304
Три человека в результате обрушения дома в Перми были госпитализированы с различными травмами, один человек может находиться под завалами.
Три человека госпитализированы после обрушения дома в Перми
07:58 11.07.2015
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Представитель оперативного штаба ранее сообщил РИА Новости, что пострадали три человека. В МЧС сообщали, что под завалами могут находить четыре человека.
Четыре человека могут находиться под завалами дома в Перми - МЧС
07:21 11.07.2015
63
Сообщается, что "спасатели с тепловизоров обследовали территорию обрушения", "это результатов не дало, однако, предположительно, две семьи из двух квартир могут оставаться под завалами".
Почти 200 спасателей работают на месте обрушения жилого дома в Перми
06:11 11.07.2015
202
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома в Перми обрушился рано утром в субботу. Представитель оперативного штаба ранее сообщил, что пострадали три человека.
Жилой дом обрушился в Перми - МЧС РФ
05:34 11.07.2015
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Произошло обрушение жилого дома по адресу город Пермь, улица Куйбышева. Ведутся поисково-спасательные работы, сообщает утром главное управление МЧС РФ по Пермскому краю.
Более 10 тысяч жителей Пермского края остались без электричества из-за грозы
14:54 25.06.2015
30
Природные катаклизмы по всему миру.
В результате прохождения грозового фронта на территории Пермского края в среду вечером произошло частичное нарушение энергоснабжения в 51 одном населенном пункте с населением 8320 человек.
Ураган в Перми срывал кровли крыш и валил деревья
14:09 25.06.2015
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Природные катаклизмы по всему миру.
Более 10 тысяч жителей Пермского края России, по уточненным данным, остались без электричества из-за прошедшей в среду грозы, сообщает ГУ МЧС по региону.
Танец у шеста в исполнении лори
23:03 20.03.2015
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Видео с лори, исполняющим танец у шеста, стало хитом среди пользователей интернета.
Защитник сборной Украины Бутко перешел в ФК "Амкар" на правах аренды
02:14 24.02.2015
69
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона, при этом договор предусматривает продление трудовых отношений двух сторон на более долгий срок.
В Украине задержан фигурант громкого дела об убийстве в РФ
11:20 10.01.2013
9
Полицейские задержали на Украине последнего фигуранта громкого дела об избиении до смерти жителя Пермского края, в котором участвовали бывшие омоновцы.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
При пожаре в общежитии в Пермском крае погибли трое взрослых и трое детей
05:17 27.02.2018
75
По данным местных правоохранителей, в результате пожара шесть человек погибли: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Четверо жильцов дома госпитализированы в больницу.
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