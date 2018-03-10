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    Пермский край

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Пожарные в РФ. Архивное фото
    При пожаре в общежитии в Пермском крае погибли трое взрослых и трое детей
    05:17 27.02.2018
    75
    По данным местных правоохранителей, в результате пожара шесть человек погибли: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Четверо жильцов дома госпитализированы в больницу.
    На месте инцидента в пермской школе
    В российской школе двое в масках порезали ножами детей и учительницу
    08:43 15.01.2018
    1722
    На место инцидента уже выехал губернатор Пермского края Максим Решетников и сотрудники Министерства территориальной безопасности.
    Пожарные машины. Архивное фото
    Нефтепровод загорелся в Пермском крае - МЧС
    05:07 22.09.2015
    55
    По данным спасателей, "установлено, что происходит горение нефтепродукта, изливающегося из-под земли на поляне в районе СНТ "Моряк". В тушении пожара задействованы 36 человек и 9 единиц техники.
    Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
    Возгорание нефти произошло после повреждения нефтепровода в Пермском крае
    06:50 19.08.2015
    125
    Как сообщает МЧС РФ, участок поврежденного нефтепровода перекрыт. По предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших. На данный момент спасатели тушат пожар.
    Обрушение дома в Перми
    Пострадавший при обрушении части дома в Перми скончался в больнице
    11:46 11.07.2015
    92
    Как сообщил старший помощник главы регионального Следственного Управления СК РФ, "один из госпитализированных пострадавших только что скончался в больнице, еще один остается под наблюдением врачей".
    Обрушение дома в Перми
    Спасатели на месте обрушения дома в Перми 
    10:15 11.07.2015
    147
    Три человека в результате обрушения дома в Перми были госпитализированы с различными травмами, один человек может находиться под завалами.
    Обрушение жилого дома в Перми
    Обрушение жилого дома в Перми 
    09:12 11.07.2015
    304
    Три человека в результате обрушения дома в Перми были госпитализированы с различными травмами, один человек может находиться под завалами.
    Обрушение дома в Перми
    Три человека госпитализированы после обрушения дома в Перми
    07:58 11.07.2015
    201
    Представитель оперативного штаба ранее сообщил РИА Новости, что пострадали три человека. В МЧС сообщали, что под завалами могут находить четыре человека.
    МЧС России
    Четыре человека могут находиться под завалами дома в Перми - МЧС
    07:21 11.07.2015
    63
    Сообщается, что "спасатели с тепловизоров обследовали территорию обрушения", "это результатов не дало, однако, предположительно, две семьи из двух квартир могут оставаться под завалами".
    МЧС России
    Почти 200 спасателей работают на месте обрушения жилого дома в Перми
    06:11 11.07.2015
    202
    Один из подъездов пятиэтажного жилого дома в Перми обрушился рано утром в субботу. Представитель оперативного штаба ранее сообщил, что пострадали три человека.
    МЧС России
    Жилой дом обрушился в Перми - МЧС РФ
    05:34 11.07.2015
    1521
    Произошло обрушение жилого дома по адресу город Пермь, улица Куйбышева. Ведутся поисково-спасательные работы, сообщает утром главное управление МЧС РФ по Пермскому краю.
    Ураган в Перми
    Более 10 тысяч жителей Пермского края остались без электричества из-за грозы
    14:54 25.06.2015
    30Природные катаклизмы по всему миру.
    В результате прохождения грозового фронта на территории Пермского края в среду вечером произошло частичное нарушение энергоснабжения в 51 одном населенном пункте с населением 8320 человек.
    Ураган в Перми
    Ураган в Перми срывал кровли крыш и валил деревья 
    14:09 25.06.2015
    274Природные катаклизмы по всему миру.
    Более 10 тысяч жителей Пермского края России, по уточненным данным, остались без электричества из-за прошедшей в среду грозы, сообщает ГУ МЧС по региону.
    Танец у шеста в исполнении лори
    Танец у шеста в исполнении лори 
    23:03 20.03.2015
    519
    Видео с лори, исполняющим танец у шеста, стало хитом среди пользователей интернета.
    Болельщики ФК Амкар. Архивное фото
    Защитник сборной Украины Бутко перешел в ФК "Амкар" на правах аренды
    02:14 24.02.2015
    69
    Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона, при этом договор предусматривает продление трудовых отношений двух сторон на более долгий срок.
    Задержанный
    В Украине задержан фигурант громкого дела об убийстве в РФ
    11:20 10.01.2013
    9
    Полицейские задержали на Украине последнего фигуранта громкого дела об избиении до смерти жителя Пермского края, в котором участвовали бывшие омоновцы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Пожарные в РФ. Архивное фото
    При пожаре в общежитии в Пермском крае погибли трое взрослых и трое детей
    05:17 27.02.2018
    75
    По данным местных правоохранителей, в результате пожара шесть человек погибли: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Четверо жильцов дома госпитализированы в больницу.
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