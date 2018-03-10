В поезде 40 украинских активистов, экспертов, аналитиков, художников и журналистов. Провожать поезд с Центрального железнодорожного вокзала Киева пришли представители украинского правительства и иностранные дипломаты.
По словам официального представителя МИД Марьяны Беци, "министр иностранных дел Павел Климкин лично держит этот вопрос на контроле". СБУ ранее запретила Роберту Хоме въезд в Украину сроком на пять лет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".