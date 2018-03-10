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    Перемышль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Михаил Саакашвили с сыном в автобусе
    Планы меняются. Саакашвили решил ехать в Украину на поезде
    13:33 10.09.2017
    820"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили отправится в Украину на поезде "Интерсити". Таким образом его движение не будет проходить через пункт пропуска "Краковец".
    Украинское шествие в Польше под усиленной охраной полиции. Видео
    В честь армии УНР. Появились кадры украинского шествия в Польше 
    07:15 12.06.2017
    981Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Ежегодное шествие к украинскому военному кладбищу состоялось в воскресенье в польском Перемышле под охраной полиции. Звуки украинского оркестра заглушались польским гимном, звучащим из окон домов.
    Первый безвизовый поезд прибыл в Перемышль
    Первый "безвизовый" поезд прибыл в Перемышль
    16:58 11.06.2017
    435Европа открывает для украинцев свои границы
    Согласно информации, польские пограничники отказали во въезде одному пассажиру поезд "Киев - Перемышль" - им оказался украинский ребенок. У него был документ старого образца.
    Первый безвизовый поезд отправился из Киева в Перемышль
    Отправка из Киева в Перемышль первого "безвизового" поезда 
    11:37 11.06.2017
    612Европа открывает для украинцев свои границы
    В поезде 40 украинских активистов, экспертов, аналитиков, художников и журналистов. Провожать поезд с Центрального железнодорожного вокзала Киева пришли представители украинского правительства и иностранные дипломаты.
    Первый безвизовый поезд отправился из Киева в Перемышль
    Первый "безвизовый" поезд отправился из Киева в Перемышль
    11:05 11.06.2017
    300Европа открывает для украинцев свои границы
    Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло сказал, что Украина заслужила введения безвизового режима. По его словам, сегодня ЕС открывает европейское пространство для Украины.
    В Польше напали на украинскую процессию
    Хроника 28 апреля: атака на украинцев в Польше, скандал в ПАСЕ, Розенбаум в базе "Миротворца"
    10:44 29.04.2017
    3244
    В приграничном польском Перемышле напали на процессию, которая участвовала в панихиде по украинским солдатам. По сообщениям очевидцев, нападавшими были местные националисты.
    В Польше напали на украинскую процессию
    "Бандеровцы и их сторонники - вон из Польши". Атака украинской процессии 
    10:11 28.04.2017
    21265Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В польском Перемышле около 20 человек напали на процессию, которая шла на местное военное кладбище после панихиды по украинским солдатам. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Фотоитоги 27 апреля: разрушение памятника УПА, "Марш гнева" в Париже, тренировки Кличко и Джошуа 
    18:28 27.04.2017
    168
    На кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля был полностью разобран надгробный памятник воинам УПА, а в Париже сотрудники правоохранительных органов города провели "Марш гнева".
    Скоростной поезд
    "Укрзализныця" запустила еще один поезд до Перемышля
    17:03 10.04.2017
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    Дополнительный поезд будет отправляться из Киева в 12:24 и прибывать в Перемышль в 19:03 по местному времени с остановкой во Львове в 17:41/55.
    Мэр польского Перемышля Роберт Хома
    Мэр Перемышля: подтверждения об отмене запрета въезда в Украину не было
    18:51 06.02.2017
    188Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам мэра польского Перемышля Роберта Хомы, проходящее время "убеждает меня, что это может произойти в неопределенном будущем или не произойти никогда".
    Служба Безопасности Украины
    СБУ подтвердила снятие запрета на въезд в Украину мэру Перемышля
    16:00 27.01.2017
    411Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Как пояснила спикер СБУ Елена Гитлянская, решение о запрете или отмене запрета на въезд в Украину любого лица принимается на основе комбинации безопасности и международных факторов.
    Мэр польского Перемышля Роберт Хома
    СБУ разрешила въезд в Украину мэру польского Перемышля - СМИ
    13:00 27.01.2017
    624Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам источника в Службе безопасности, отмена запрета на въезд польского чиновника "стала возможным благодаря личному вмешательству президента Украины Петра Порошенко".
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД передал СБУ польскую ноту по запрету на въезд мэру Перемышля
    16:42 26.01.2017
    167Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам официального представителя МИД Марьяны Беци, "министр иностранных дел Павел Климкин лично держит этот вопрос на контроле". СБУ ранее запретила Роберту Хоме въезд в Украину сроком на пять лет.
    Польский флаг
    Мэр Перемышля не слышал антиукраинских лозунгов на марше - СМИ
    19:22 13.12.2016
    277Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    О том, что Роберт Хома не слышал антиукраинских лозунгов, говорится в его письме генконсулу Украины в Люблине Василию Павлюку. При этом он подчеркнул, что "разделяет беспокойство" украинской стороны.
    Марш перемышльских и львовских орлят в приграничном городе Перемышле
    Дещица призвал не предавать огласке тему с инцидентом на марше в Перемышле
    12:38 12.12.2016
    1239Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Как отметил посол Украины в Польше Андрей Дещица, украинское посольство направило запросы о проведении расследования в МИД Польши и местным властям, в частности, мэру Перемышля.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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