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    Переяслав-Хмельницкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Тарас Шевченко или Небесная сотня? Кому в Виннице Кобзарь мешает
    07:40 27.01.2018
    3169Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Если раньше в Украине под эгидой декоммунизации объявляли войну советским памятникам, то сейчас уже добрались даже до символа нации — Тараса Шевченко. Как вычеркивают нацгероев и кто приходит им на смену - в обзоре РИА Новости Украина.
    Сброшенный бюст лидера партизан Алексей Федорова под Черниговом
    Вакханалия памяти: "неугодные" памятники – убрать, историю – переписать
    10:24 15.12.2017
    1312Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Воевать с монументами и менять историю: таким принципом сегодня руководствуются украинские радикалы. После борьбы с "коммунистическими" монументами они переключились на памятники "имперские".
    Богдан Хмельницкий
    Уже и Богдан Хмельницкий - враг народа? Соцсети о новом переименовании
    18:32 27.10.2017
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    Новыми переименованиями украинцев не удивить, но такого не ожидали многие: депутаты горсовета Переяслав-Хмельницкого проголосовали за возвращение городу исторического названия Переяслав. Как отреагировали на это в соцсетях?
    Переяслав-Хмельницкий
    Переяслав без Хмельницкого. Куда идет Украина
    17:54 27.10.2017
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    Депутаты городского совета города Переяслав-Хмельницкого решили вернуть городу историческое название, избавившись от имени гетмана. Логика переименователей понятна: "Геть вiд Москви!".
    Переяслав-Хмельницкий
    "Упыри сливают и батька Хмеля". Тренд дня: Переяслав без Хмельницкого
    13:02 27.10.2017
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    Политические эксперты и аналитики обсуждают переименование горсоветом Переяслав-Хмельницкого населенного пункта, скандальное заявление Владимира Вятровича и версии взрыва в Киеве.
    Переяслав-Хмельницкий
    Город Переяслав-Хмельницкий решили переименовать
    01:44 27.10.2017
    753Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Депутаты городского совета Переяслава-Хмельницкого обратятся в Киевский облсовет с просьбой внести представление в Верховную Раду для переименования города.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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