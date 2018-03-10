Если раньше в Украине под эгидой декоммунизации объявляли войну советским памятникам, то сейчас уже добрались даже до символа нации — Тараса Шевченко. Как вычеркивают нацгероев и кто приходит им на смену - в обзоре РИА Новости Украина.
Новыми переименованиями украинцев не удивить, но такого не ожидали многие: депутаты горсовета Переяслав-Хмельницкого проголосовали за возвращение городу исторического названия Переяслав. Как отреагировали на это в соцсетях?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".