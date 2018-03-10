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Если раньше в Украине под эгидой декоммунизации объявляли войну советским памятникам, то сейчас уже добрались даже до символа нации — Тараса Шевченко. Как вычеркивают нацгероев и кто приходит им на смену - в обзоре РИА Новости Украина.