На Пензенской ТЭЦ-1 в четверг произошло обрушение кровли, в результате ЧП погиб человек. По факту инцидента открыто уголовное дело. Круг подозреваемых, которым будет грозить до пяти лет лишения свободы, устанавливается.
В МВД уточнили, что после столкновения микроавтобуса и фуры в них еще врезалась легковушка Chevrolet Lacetti. "Ее водитель получил незначительные травмы, он в сознании и сейчас дает показания", - отметил собеседник агентства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".