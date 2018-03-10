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    Пенза

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Обрушение кровли на ТЭЦ в Пензе
    Масштабное обрушение кровли на ТЭЦ в Пензе: подробности инцидента 
    16:33 26.01.2017
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    На Пензенской ТЭЦ-1 в четверг произошло обрушение кровли, в результате ЧП погиб человек. По факту инцидента открыто уголовное дело. Круг подозреваемых, которым будет грозить до пяти лет лишения свободы, устанавливается.
    Митинги в поддержку соотечественников в Украине. Архивное фото
    Около 7 тыс человек в Пензе участвовали в митинге в поддержку Украины
    15:39 13.03.2014
    22Обострение ситуации в Крыму
    Около 7 тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку народа Украины в Пензе, сообщили в пресс-службе управления МВД по области.
    Машина скорой помощи
    Пензенская область приглашает на работу врачей из Украины
    16:49 06.03.2014
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    Министерство здравоохранения Пензенской области приглашает на работу врачей из Украины, обещая обеспечить работой, жильем, а также "подъемными", сообщила пресс-служба министерства в четверг.
    ДТП в Пензенской области
    Все жертвы ДТП под Пензой были жителями Чувашии - МЧС
    11:31 14.05.2013
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    "Микроавтобус принадлежал частному предпринимателю из Урмарского района Чувашии. По уточненным данным, в ДТП погибли десять человек, все они жители Чувашии", - сказала собеседница агентства.
    Микроавтобус, попавший в крупное ДТП под Пензой, вез рабочих
    09:17 14.05.2013
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    В МВД уточнили, что после столкновения микроавтобуса и фуры в них еще врезалась легковушка Chevrolet Lacetti. "Ее водитель получил незначительные травмы, он в сознании и сейчас дает показания", - отметил собеседник агентства.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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