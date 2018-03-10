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    Павлополь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Ополченцы на окраине Донецка
    Штаб АТО обвинил противника в обстрелах из танков и гранатометов
    07:10 23.10.2016
    122Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Возле Авдеевки, как сообщают силовики, удары наносились из артиллерии калибром 122 и 152 миллиметра, минометов калибров 82 и 120 миллиметров, танков, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
    Военные в Широкино
    Штаб АТО: ополченцы применили минометы и танк близ Павлополя и Новгородского
    08:56 07.07.2015
    302Обстрелы на Донбассе
    По данным силовиков, огонь также велся из стрелкового оружия в направлении населенных пунктов Марьинка, Луганское, Опытное на донецком направлении.
    Разрушенный мост, который соединял поселки Павлополь и Орловский Волновахского района возле Мариуполя
    Взрыв полностью разрушил мост под Мариуполем - ОБСЕ
    10:50 24.06.2015
    702Обстрелы на Донбассе
    Поселковый голова Павлополя Сергей Шапкин подтвердил факт подрыва моста. По его словам, в результате субботнего взрыва разрушены здания, никто из жителей не пострадал.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Жители Донецка наслаждаются тишиной, в Дебальцево и Авдеевке стреляют
    10:42 25.02.2015
    789Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Корреспондент Артем Маслаков рассказал, что в Донецке во вторник прозвучало два мощных взрыва – "один слабее, второй действительно очень громкий, от которого содрогнулся весь город".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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