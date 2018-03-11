Как отмечается, ЦИК со своей стороны, в рамках своей компетенции приложит все усилия, чтобы повторное голосование в городе Павлоград состоялось. Причин, чтобы ставить под сомнение возможность такого голосования, на данный момент не существует.
Практически прифронтовой город Днепропетровской области Павлоград закипает. Здесь ЦИК вначале решила не проводить второй тур мэрских выборов, а потом под давлением общественности все же разрешила определить, кто же станет главой города на втором туре.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.