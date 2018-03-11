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    Павлоград

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Местные выборы 2015: как голосовали в Украине
    ЦИК обещает приложить все усилия для проведения выборов в Павлограде
    15:28 30.10.2015
    87Местные выборы 2015: итоги
    Как отмечается, ЦИК со своей стороны, в рамках своей компетенции приложит все усилия, чтобы повторное голосование в городе Павлоград состоялось. Причин, чтобы ставить под сомнение возможность такого голосования, на данный момент не существует.
    На въезде в город Павлоград Днепропетровской области
    Павлоград. "Титановый Джексон" объявил АТО "оппозиционеру" Вершине
    16:31 29.10.2015
    1698Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Практически прифронтовой город Днепропетровской области Павлоград закипает. Здесь ЦИК вначале решила не проводить второй тур мэрских выборов, а потом под давлением общественности все же разрешила определить, кто же станет главой города на втором туре.
    Глава СБУ Валентин Наливайченко во время пресс-конференции 18 мая 2015 г.
    В Павлограде предотвращен подрыв моста — Наливайченко
    11:15 27.05.2015
    706Криминализация украинского общества.
    Глава Службы безопасности Украины сообщил о предотвращении террористического акта в Днепропетровской области. Задержаны два человека.
    Модульный городок для переселенцев в Павлограде
    В Павлограде открыли модульный городок для переселенцев 
    18:21 13.02.2015
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    В Павлограде Днепропетровской области в пятницу открыли модульный городок для переселенцев из зоны проведения боевых действий на востоке Украины. Подробнее о модульном городке смотрите в видео.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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