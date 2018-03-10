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    Освенцим

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Тысячи человек принимают участие в Марше живых в польском Освенциме
    "Марш живых" в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау 
    16:51 24.04.2017
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    Марш проходит в 75-ю годовщину начала депортации евреев в нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау. Колонна участников направилась из-под исторических главных ворот бывшего лагеря Аушвиц-I к месту, где располагался концлагерь Аушвиц-II Биркенау.
    Беата Шидло
    Премьер Польши госпитализирована после серьезного ДТП под Краковом
    21:02 10.02.2017
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    Инцидент с премьером Польши Беатой Шидло произошел в Освенциме: сразу в несколько автомобилей из кортежа врезалась машина, выезжавшая со второстепенной дороги.
    Папа римский в Освенциме
    Папа Римский в Освенциме: встреча с бывшими узниками и молитва в камере 
    16:42 29.07.2016
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    Папа Римский Франциск в ходе визита в Польшу в рамках католического съезда Всемирные дни молодежи посетил бывший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Визит понтифика транслировало Польское телевидение.
    Ситуация на шахте Северная в Воркуте. Архивное фото
    Обзор ИноСМИ: трагедия в Воркуте, наказание за убийства в Освенциме
    11:16 29.02.2016
    577"Оскар-2016". Победители
    Мировые СМИ пишут о верности Ангелы Меркель выбранному пути, трагедии на шахте в Воркуте, итогах референдума в Швейцарии, а также о несостоявшемся бойкоте "Оскара".
    Табличка с надписью Стой! близ концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) в Польше
    Бывший санитар Освенцима предстанет перед судом
    11:25 02.12.2015
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    Согласно предварительной информации, 94-летний подозреваемый Хуберт С. присоединился к СС в апреле 1942 года. В Освенциме он работал санитаром с 15 августа по 14 сентября 1944 года.
    Марш живых в Освенциме
    "Марш живых" в Освенциме 
    09:57 17.04.2015
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    Мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста, прошли в двух странах. Название марша является антонимом к нацистским "маршам смерти".
    Табличка с надписью Стой! близ концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) в Польше
    Бывшего санитара Освенцима обвинили в причастности к 3,6 тыс убийств
    18:18 23.02.2015
    266
    По данным прокуратуры, 94-летний обвиняемый присоединился к СС в апреле 1942 года. В 1942 и 1943 годах он работал санитаром в концлагерях Заксенхаузен и Нойенгамме.
    Музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме
    Церемония 70-летия освобождения Освенцима и манипуляция историей
    09:35 28.01.2015
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    Церемония 70-летия освобождения Освенцима в Польше стала сложным событием в дипломатическом плане из-за кризиса в Украине.
    Украинский военнослужащий в Луганской области. Архивное фото
    Хроника 27 января: обстрел Луганска и Донецка, РФ признана страной-агрессором
    09:23 28.01.2015
    3178Будет ли мир на Донбассе?
    На востоке Украины не прекращаются обстрелы, наиболее напряженная ситуация наблюдается в Дебальцево. Под обстрелы попали жилые районы Луганска и Донецка.
    Мероприятия в память о 70-й годовщине освобождения Освенцима
    Мероприятия в память о 70-й годовщине освобождения Освенцима 
    13:35 27.01.2015
    291
    За годы работы немецких концентрационных лагерей "Аушвиц-Биркенау" в них было уничтожено около полутора миллионов человек.
    Флаг США
    Министр финансов США посетит Киев
    05:54 22.01.2015
    73Отношение мира к ситуации в Украине
    Во вторник, 27 января, секретарь Лью возглавит президентскую делегацию на мероприятиях по случаю 70-ой годовщины освобождения (концлагеря) "Аушвиц-Биркенау в польскoм Освенцимe.
    Музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме
    Глава МИД Польши: концлагерь "Аушвиц-Биркенау" освободили украинцы
    14:55 21.01.2015
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    Первый украинский фронт и украинцы освобождали концлагерь в Освенциме, заявил глава МИД Польши Схетына в преддверии 70-й годовщины освобождения концлагеря.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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