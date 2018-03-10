Марш проходит в 75-ю годовщину начала депортации евреев в нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау. Колонна участников направилась из-под исторических главных ворот бывшего лагеря Аушвиц-I к месту, где располагался концлагерь Аушвиц-II Биркенау.
Папа Римский Франциск в ходе визита в Польшу в рамках католического съезда Всемирные дни молодежи посетил бывший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Визит понтифика транслировало Польское телевидение.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".