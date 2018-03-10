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    Окленд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Спасатели на месте пожара в ночном клубе Окленда
    О чем пишут в мире: пожар в Окленде, референдум в Италии и отставка Ренци
    12:09 05.12.2016
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    В Австрии на президентских выборах победил кандидат от "Зеленых", премьер-министр Италии Ренци складывает полномочия, жертвами пожара в американском Окленде стали по меньшей мере 33 человека.
    Стрельба в американском Окленде
    В американском Окленде произошла стрельба: есть жертвы
    08:37 15.06.2016
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    Согласно данным, трагедия произошла на мероприятии, посвященном памяти недавно скончавшегося знакомого пострадавших. В результате инцидента погибла молодая девушка.
    Полиция в США. Архивное фото
    В Калифорнии задержаны 45 человек после акции протеста
    20:41 14.12.2014
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    Никаких попыток прорвать оцепление не было. Также не поступало сообщений о насилии со стороны протестующих. В Окленде участие в акции протеста приняли от 2,5 тысяч до трех тысяч человек.
    Протесты и беспорядки в Фергюсоне
    В Калифорнии арестованы более 40 участников акций в поддержку жителей Фергюсона
    08:27 26.11.2014
    63Беспорядки в Фергюсоне
    Полиция подозревает, что арестованные в ходе протестов демонстранты могут быть причастны к нападению на стражей порядка, ограблениям, актам вандализма и оказанию сопротивления при аресте.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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