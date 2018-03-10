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Тег
Окленд
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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О чем пишут в мире: пожар в Окленде, референдум в Италии и отставка Ренци
12:09 05.12.2016
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В Австрии на президентских выборах победил кандидат от "Зеленых", премьер-министр Италии Ренци складывает полномочия, жертвами пожара в американском Окленде стали по меньшей мере 33 человека.
В американском Окленде произошла стрельба: есть жертвы
08:37 15.06.2016
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Согласно данным, трагедия произошла на мероприятии, посвященном памяти недавно скончавшегося знакомого пострадавших. В результате инцидента погибла молодая девушка.
В Калифорнии задержаны 45 человек после акции протеста
20:41 14.12.2014
47
Никаких попыток прорвать оцепление не было. Также не поступало сообщений о насилии со стороны протестующих. В Окленде участие в акции протеста приняли от 2,5 тысяч до трех тысяч человек.
В Калифорнии арестованы более 40 участников акций в поддержку жителей Фергюсона
08:27 26.11.2014
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Беспорядки в Фергюсоне
Полиция подозревает, что арестованные в ходе протестов демонстранты могут быть причастны к нападению на стражей порядка, ограблениям, актам вандализма и оказанию сопротивления при аресте.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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