Поселок Новотошковское в Луганской области все время находился на передовой. По словам главы местной военно-гражданской администрации Сергея Шакуна, когда логистический центр заработает, сюда три раза в день будут привозить жителей с 29-го блокпоста.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.