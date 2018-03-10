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    Новосибирская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Российская колония. Архивное фото
    Работница российской колонии с мечом набросилась на священника
    11:23 21.11.2017
    354
    По данным российских следователей, молодая женщина в минувшую среду пыталась нанести принесенным с собой мечом не менее трех ударов в область головы и тела священнослужителя.
    Следственный комитет РФ
    Российский школьник застрелил друга из ружья
    08:48 07.07.2017
    282
    Мальчик со сверстником пришел в гости к своим дедушке и бабушке. В квартире подростки достали находившееся в шкафу ружье и, не зная, что оно заряжено, стали целиться в различные предметы.
    Сотрудники правоохранительных органов РФ. Архивное фото
    Почти сто человек эвакуированы с Новосибирской ГЭС после сообщения о бомбе
    07:08 29.01.2016
    139
    Порядка 100 человек эвакуированы после сообщения о заложенном взрывном устройстве на Новосибирской ГЭС. По словам источника, сейчас "идет проверка, работают специалисты".
    Вакцинация. Архивное фото
    Свиной грипп зарегистрировали в Новосибирской области
    06:22 19.01.2016
    427
    По данным мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ среди жителей Новосибирской области за вторую неделю 2016 года (с 11.01.16 по 17.01.16) зарегистрировано превышение эпидемического порога заболеваемости на 33,3%
    Оружие. Архивное фото
    Неизвестный в РФ выстрелил в полицейского
    09:35 23.10.2015
    110
    Неизвестный, находясь возле отдела полиции в Кировском районе Новосибирска, через окно выстрелил в следователя, ранив его в область лопатки. Возбуждено уголовное дело.
    Ребенок в детском саду. Архивное фото
    Дети в новосибирском детсаду отравились "супом" со спайсом
    00:31 05.10.2015
    256
    В одном из детсадов Новосибирска дети решили поиграть в кухню и приготовить суп. Одна из воспитанниц добавила в "блюдо" пакетик порошка с неизвестным веществом, который принесла из дома.
    Лаборатория
    Мир в 2017 году ожидает новая пандемия вируса гриппа H2N2 - эксперт
    16:02 01.10.2015
    1929
    По словам известного специалиста-вирусолога, должна произойти рекомбинация между вирусами гриппа птиц и гриппа свиней. Пандемия будет связана с цикличностью вируса.
    Памятник Тарасу Шевченко в Новосибирске
    Памятник Тарасу Шевченко открыли в Новосибирске
    16:54 29.09.2015
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    По статистике каждый третий житель Новосибирской области имеет украинские корни. Рядом с памятником на гранитной плите приведена на украинском языке его знаменитая цитата: "Обнимемся же, братья мои. Молю вас, умоляю!".
    Памятник воинской славы в Новосибирске
    Новосибирцы получили сроки за раскраску памятников в цвета украинского флага
    14:14 16.09.2015
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    Суд вынес обвинительный приговор в отношении четверых жителей Новосибирска, которые признаны виновными в совершении актов вандализма в отношении памятников Ленину и мемориального комплекса "Монумент Славы".
    Военные из Мозамбика исполнили боевой танец на плацу
    Военные из Мозамбика исполнили боевой танец на плацу 
    01:09 02.06.2015
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    Военные курсанты из Мозамбика прошли необычным маршем по плацу Высшего военного командного училища в российском Новосибирске.
    Крыло самолета компании Boeing
    Boeing, следовавший из Осло в Сеул, вынужденно сел в Новосибирске
    23:34 13.01.2015
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    Все службы аэропорта были приведены в готовность. В 21.40 по Киеву самолет произвел посадку. Расследование данного серьезного инцидента в соответствии со стандартами ICAO проводит комиссия Росавиации.
    Памятник воинской славы в Новосибирске
    Раскрасивших новосибирские памятники в цвета флага Украины задержали
    14:40 15.12.2014
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    Губернатор Новосибирской области заявил, что правоохранителям в обязательном порядке необходимо выяснить мотивы людей, которые разрисовали памятники.
    Памятник воинской славы в Новосибирске
    В Новосибирске памятник Ленину раскрасили в цвета украинского флага
    14:20 12.12.2014
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    В Новосибирске памятник Ленину и "Монумент славы" разрисовали желтым и голубым цветами. Также на памятниках написаны слова "Азов" и "Слава Украине".
    Крыло самолета компании Boeing
    Турецкий Boeing-737 повредил шасси при посадке в Новосибирске
    10:34 24.11.2014
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    При постановке на стоянку воздушного судна было обнаружено разрушение двух элементов левой стойки шасси.
    Самолет Boeing-767
    Boeing c 150 пассажирами вынужденно сел в Новосибирске
    13:13 20.10.2014
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    Самолет авиакомпании "Глобус" этим утром летел из Москвы ("Домодедово") в Нижневартовск. На борту находилось шесть членов экипажа и 150 пассажиров.
    Футболист сборной Нигерии Джон Оби Микел ударил журналистку
    11:52 15.10.2014
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    Репортер местной радиостанции получила от игрока "Челси" удар ногой в живот после того, как попыталась взять интервью.
    Виды Москвы
    Новосибирская область просит регионы поддержать позицию РФ по Украине
    08:53 06.03.2014
    2Обострение ситуации в Крыму
    Депутаты законодательного собрания Новосибирской области на внеочередной сессии обратились к своим коллегам из других регионов России с просьбой поддержать позицию руководства страны по ситуации в Украине.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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