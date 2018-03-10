По данным мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ среди жителей Новосибирской области за вторую неделю 2016 года (с 11.01.16 по 17.01.16) зарегистрировано превышение эпидемического порога заболеваемости на 33,3%
По статистике каждый третий житель Новосибирской области имеет украинские корни. Рядом с памятником на гранитной плите приведена на украинском языке его знаменитая цитата: "Обнимемся же, братья мои. Молю вас, умоляю!".
Суд вынес обвинительный приговор в отношении четверых жителей Новосибирска, которые признаны виновными в совершении актов вандализма в отношении памятников Ленину и мемориального комплекса "Монумент Славы".
Депутаты законодательного собрания Новосибирской области на внеочередной сессии обратились к своим коллегам из других регионов России с просьбой поддержать позицию руководства страны по ситуации в Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".