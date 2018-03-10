Власти Туниса 16 февраля задержали паром-ролкер Ural, который пришел на рейд порта Сфакс для небольшого ремонта. Во время осмотра судна правоохранители якобы обнаружили партию грузовиков, БМП, легкого оружия, амуниции и палаток.
Новейшая дизельная подлодка "Старый Оскол" прибыла на место постоянной дислокации в Новороссийск, завершив перебазирование с Северного на Черноморский флот (ЧФ), сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Вячеслав Трухачёв.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Власти Туниса 16 февраля задержали паром-ролкер Ural, который пришел на рейд порта Сфакс для небольшого ремонта. Во время осмотра судна правоохранители якобы обнаружили партию грузовиков, БМП, легкого оружия, амуниции и палаток.