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    Новороссийск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Судно Ural, задержанное в Тунисе по подозрению в перевозке оружия
    Судно из Новороссийска задержано по подозрению в перевозке оружия
    21:25 24.02.2018
    680
    Власти Туниса 16 февраля задержали паром-ролкер Ural, который пришел на рейд порта Сфакс для небольшого ремонта. Во время осмотра судна правоохранители якобы обнаружили партию грузовиков, БМП, легкого оружия, амуниции и палаток.
    Теплоход Адмирал Нахимов. Архивное фото
    Тридцать лет назад произошла катастрофа парохода "Адмирал Нахимов"
    02:39 31.08.2016
    2274
    Пароход "Адмирал Нахимов" по сей день покоится на дне моря. Территория радиусом в 500 метров официально объявлена местом захоронения. Здесь запрещено бросать якорь.
    Новейшая подлодка Старый Оскол вошла в состав Черноморского флота РФ. Видео
    Новейшая подлодка "Старый Оскол" вошла в состав Черноморского флота РФ 
    06:37 03.07.2016
    1140
    Новейшая дизельная подлодка "Старый Оскол" прибыла на место постоянной дислокации в Новороссийск, завершив перебазирование с Северного на Черноморский флот (ЧФ), сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Вячеслав Трухачёв.
    Электростанция
    СМИ: в Новороссийске могут построить ТЭС для поставок энергии в Крым
    08:15 23.04.2014
    9Присоединение Крыма к РФ
    Минэнерго РФ выбрало базовую схему энергоснабжения Крыма, согласно которой предполагается построить газовую электростанцию мощностью 600 МВт в Новороссийске.
    Набережная Новороссийска. Архивное фото
    Присоединение Крыма не отменяет создание базы ВМФ РФ в Новороссийске
    16:09 20.03.2014
    27Присоединение Крыма к РФ
    РФ, как и планировалось, достроит новороссийскую военно-морскую базу в этом году, несмотря на присоединение Севастополя - главной базы Черноморского флота.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Судно Ural, задержанное в Тунисе по подозрению в перевозке оружия
    Судно из Новороссийска задержано по подозрению в перевозке оружия
    21:25 24.02.2018
    680
    Власти Туниса 16 февраля задержали паром-ролкер Ural, который пришел на рейд порта Сфакс для небольшого ремонта. Во время осмотра судна правоохранители якобы обнаружили партию грузовиков, БМП, легкого оружия, амуниции и палаток.
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