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    Новолуганское

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Ситуация в Новолуганском
    Ситуация в АТО: Новолуганское и серая зона 
    08:54 03.01.2017
    2198Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    В сети появились фотографии из поселка Новолуганское в Бахмутском районе Донецкой области, который расположен неподалеку от Светлодарска. Подробнее о ситуации смотрите в фоторепортаже.
    Украинские военнослужащие проверяют документы на КПП
    Эксперт: самый крупный канал контрабанды на Донбассе - Новолуганское
    23:12 08.09.2016
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    Правоохранительные органы перекрыли крупный канал контрабанды в зоне АТО, а общественный деятель Родион Шовкошитный допустил, что речь может идти о поселке Новолуганское.
    Последствия обстрела в Донецкой области. Архивное фото
    В Новолуганском в результате обстрела погиб мирный житель - ДонОГА
    15:25 18.02.2015
    256После 15 февраля - мир или война
    Как сообщил заместитель начальника департамента информполитики Донецкой ОГА Илья Суздалев, в Новолуганском находится предприятие "Бахмутский аграрный союз", куда попали снаряды.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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