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    Новгородское (Донецкая область)

    • Источники: РИА Новости Украина
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    В прифронтовой поселок Новгородское вернули воду
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