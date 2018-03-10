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    Ногинск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Работа МЧС РФ. Архивное фото
    Открытое горение на складе в Ногинске ликвидировано - МЧС РФ
    04:35 30.01.2016
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    По информации МЧС РФ, площадь горения составляет 1500 квадратных метров, произошло обрушение перекрытий с первого по третий этаж на площади 1800 квадратных метров.
    МЧС РФ не может потушить масштабный пожар в Ногинске: 8 человек под завалами. Видео
    МЧС РФ не может потушить масштабный пожар в Ногинске: 8 человек под завалами 
    22:33 29.01.2016
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    Два пожарных поезда Московской железной дороги (МЖД) оказывают помощь в ликвидации возгорания склада в Ногинске, сообщается на сайте РЖД в пятницу.
    Конвой с гуманитарной помощью для семей погибших на шахте имени Засядько
    Машины РФ, доставившие в Донбасс гумпомощь, вернулись в место базирования
    16:45 05.04.2015
    172Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    В РФ заявляют, что все процедуры по формированию и доставке гуманитарного груза в пострадавшие регионы Донбасса осуществлялись в соответствии с установленными нормами международного права.
    Отправка шестнадцатого гуманитарного конвоя для юго-востока Украины
    Отправка автоколонны с гумпомощью для Донбасса из РФ 
    10:26 24.02.2015
    333Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Шестнадцатая автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса отправилась в Ростовскую область, сообщили в пресс-службе ведомства. Как происходила отправка, смотрите в фотоленте РИА Новости.
    Восьмой российский гуманитарный конвой с помощью для Донбасса
    Колонна МЧС РФ с гумпомощью выехала в Ростовскую область
    07:35 18.12.2014
    172Российский конвой с гумпомощью в Украину
    Помимо основных необходимых в Донбассе грузов туда будут доставлены новогодние подарки, которые были собраны во всех регионах России.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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