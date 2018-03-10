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    Нижний Новгород

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Житель Нижнего Новгорода выгуливает леопарда на поводке
    В Нижнем Новгороде мужчина выгуливает леопарда на поводке 
    09:53 16.11.2017
    342
    Мужчину с хищником на поводке заметили в подъезде многоэтажного дома, его запечатлела камера видеонаблюдения.
    Здание МВД РФ
    На заводе ГАЗ в России мужчина убил троих и ранил еще двоих человек
    02:58 24.08.2017
    177
    Мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу.
    Работа МЧС РФ. Архивное фото
    Авария в Нижнем Новгороде: без теплоснабжения остались тысячи жителей
    00:13 10.01.2016
    319
    Как сообщают российские спасатели, произошло повреждение трубопровода тепловой сети диаметром 125 миллиметров. В результате было понижено давление теплоносителя в 28-ми жилых домах, с населением 3,7 тысячи жителей.
    Футбол. Кубок России. Матч Волга (Тверь) - Зенит
    В России в аварию попал автобус с болельщиками ФК "Волга", двое погибли
    14:04 25.10.2015
    111
    Нижегородский футбольный клуб сообщил, что в микроавтобус с фанатами врезалась "ГАЗель". Погиб водитель автобуса и один из болельщиков.
    Подозреваемый в убийстве своей семьи в Нижнем Новгороде Олег Белов
    Арестован отец шестерых детей, убитых вместе с их матерью в РФ
    17:31 06.08.2015
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    Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Олега Белова меры пресечения в виде заключения под стражу. Он - предполагаемый убийца.
    Подозреваемый в убийстве своей семьи в Нижнем Новгороде Олег Белов
    Жена предполагаемого убийцы 6 детей в РФ не менее 6 раз обращалась в полицию
    15:59 05.08.2015
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    Как отмечается, однако должностными лицами отдела полиции ее обращения должным образом не рассмотрены. В отношении Белова никаких мер не принято, что сделало возможным совершение им жестоких убийств.
    Подозреваемый в убийстве своей семьи в Нижнем Новгороде Олег Белов
    Убийство 6 детей в РФ: задержанный отец находится в реанимации
    08:47 05.08.2015
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    При задержании Белов оказал вооруженное сопротивление, полицейским пришлось применить оружие. Предварительно, ранение он получил в живот, и его доставили в одну из больниц.
    Операция по розыску. Архивное фото
    Полиция разыскивает отца убитых в Нижнем Новгороде детей
    16:00 04.08.2015
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    По факту произошедшего СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ. Во вторник в квартире были обнаружены расчлененные тела.
    Автомобили российской скорой помощи
    Расчлененные тела 6 детей найдены в квартире многодетной семьи в РФ
    14:46 04.08.2015
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    При проверке семьи по месту жительства входную дверь в квартиру никто не открыл. Следователи регионального следственного управления СК России и сотрудники полиции через окно проникли в квартиру и обнаружили расчлененные останки детей.
    Презентация логотипа ЧМ-2018 по футболу
    Названы города России, которые примут матчи 1/8 финала ЧМ-2018
    13:26 24.07.2015
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    ФИФА огласила свое решение о городах и стадионах, которые будут принимать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Выбраны семь городов России.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины закрывает 9 консульств, в том числе в РФ
    14:50 05.11.2014
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    По словам Перебийниса, закроют генконсульства в некоторых городах Румынии, Словакии, Болгарии и Франция, а также в Грузии, Казахстане, Израиле и Бразилии.
    Флаг Украины
    Генконсульство Украины прекращает работу в Нижнем Новгороде
    01:51 01.11.2014
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    Генконсульство было открыто в Нижнем Новгороде в феврале 2012 года, в 20-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Украиной.
    Участница группы Pussy Riot Мария Алехина
    Суд отложил рассмотрение ходатайства Алехиной о смягчении наказания
    11:40 26.09.2013
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    Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода в четверг перенес на 18 октября рассмотрение ходатайства участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, осужденной на два года за хулиганство.
    Актер Алексей Панин
    Алексей Панин устроил дебош еще в одном кафе, сообщил источник
    20:33 19.09.2013
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    "Все это происходило в кафе "Купеческий клуб" в городе Бор. Актер разбил пепельницу, тушил бычки о стол. Был вызван наряд полиции", - рассказал собеседник агентства.
    Участница группы Pussy Riot Мария Алехина
    Участница Pussy Riot Алехина получила работу в школе при колонии
    19:25 23.08.2013
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    "Мария работает в школе. Она не преподает, ее работа связана с подготовкой методических материалов и выполнением других заданий с использованием оргтехники", - сказал адвокат Петр Заикин.
    Ликвидация пожара
    Крупный пожар в центре Нижнего Новгорода локализован
    20:13 19.08.2013
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    В настоящее время все жильцы эвакуированы, Петрова уточнила, что работе пожарных мешали многочисленные припаркованные автомобили, из-за которых не могли проехать пожарные машины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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