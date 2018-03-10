Как сообщают российские спасатели, произошло повреждение трубопровода тепловой сети диаметром 125 миллиметров. В результате было понижено давление теплоносителя в 28-ми жилых домах, с населением 3,7 тысячи жителей.
При проверке семьи по месту жительства входную дверь в квартиру никто не открыл. Следователи регионального следственного управления СК России и сотрудники полиции через окно проникли в квартиру и обнаружили расчлененные останки детей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".