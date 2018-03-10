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    Нижегородская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Пожарный автомобиль МЧС РФ. Архивное фото
    В результате взрыва на стройке в Нижегородской области погибли 5 человек
    17:18 04.05.2016
    124
    В результате взрыва, предположительно, газового баллона на месте строительства жилого дома в Борском районе Нижнегородской области (РФ) четыре человека погибли и еще четверо получили ранения. Позже скончался один из пострадавших.
    Футбол. Кубок России. Матч Волга (Тверь) - Зенит
    В России в аварию попал автобус с болельщиками ФК "Волга", двое погибли
    14:04 25.10.2015
    111
    Нижегородский футбольный клуб сообщил, что в микроавтобус с фанатами врезалась "ГАЗель". Погиб водитель автобуса и один из болельщиков.
    Разрушения в Первомайске Луганской области
    Жизнь в разрушенном Первомайске 
    09:09 21.08.2015
    549Иловайский котел: кто в ответе?
    В Сети опубликованы фото из Первомайска Луганской области, который на данный момент находится под контролем сил Луганской самопровозглашенной республики.
    Дебош главы Первомайской РГА и скандал с работниками Кобры. Видео
    Дебош главы Первомайской РГА и скандал с сотрудниками "Кобры" 
    12:57 07.08.2015
    793
    Глава Первомайской райгосадминистрации Виктор Сирота устроил скандал и дебош после того, как сотрудники спецподразделения "Кобра" остановили его автомобиль, он оскорблял правоохранителей и угрожал увольнением.
    Подозреваемый в убийстве своей семьи в Нижнем Новгороде Олег Белов
    Арестован отец шестерых детей, убитых вместе с их матерью в РФ
    17:31 06.08.2015
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    Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Олега Белова меры пресечения в виде заключения под стражу. Он - предполагаемый убийца.
    Подозреваемый в убийстве своей семьи в Нижнем Новгороде Олег Белов
    Жена предполагаемого убийцы 6 детей в РФ не менее 6 раз обращалась в полицию
    15:59 05.08.2015
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    Как отмечается, однако должностными лицами отдела полиции ее обращения должным образом не рассмотрены. В отношении Белова никаких мер не принято, что сделало возможным совершение им жестоких убийств.
    Подозреваемый в убийстве своей семьи в Нижнем Новгороде Олег Белов
    Убийство 6 детей в РФ: задержанный отец находится в реанимации
    08:47 05.08.2015
    1404
    При задержании Белов оказал вооруженное сопротивление, полицейским пришлось применить оружие. Предварительно, ранение он получил в живот, и его доставили в одну из больниц.
    Операция по розыску. Архивное фото
    Полиция разыскивает отца убитых в Нижнем Новгороде детей
    16:00 04.08.2015
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    По факту произошедшего СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ. Во вторник в квартире были обнаружены расчлененные тела.
    Автомобили российской скорой помощи
    Расчлененные тела 6 детей найдены в квартире многодетной семьи в РФ
    14:46 04.08.2015
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    При проверке семьи по месту жительства входную дверь в квартиру никто не открыл. Следователи регионального следственного управления СК России и сотрудники полиции через окно проникли в квартиру и обнаружили расчлененные останки детей.
    Презентация логотипа ЧМ-2018 по футболу
    Названы города России, которые примут матчи 1/8 финала ЧМ-2018
    13:26 24.07.2015
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    ФИФА огласила свое решение о городах и стадионах, которые будут принимать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Выбраны семь городов России.
    После обстрелов в Первомайске
    Ополченцы сообщили о гибели пенсионерки в Первомайске
    13:33 14.06.2015
    180Обстрелы на Донбассе
    Отмечается, что при обстрелах погибла 82-летняя пенсионерка. По словам ее внука Сергея, женщина возвращалась домой с сенокоса, куда ходила косить траву козам.
    Гривна
    В ЛНР создали госбанк – спецкор
    13:23 26.03.2015
    3201Особый статус Донбасса
    Как рассказывает корреспондент, была стрельба в Бахмутском направлении, и один мощный взрыв прозвучал в районе Карбонита, но это было за чертой населенного пункта.
    В Первомайске под обстрел попала столовая с сотрудниками. Видео
    В Первомайске под обстрел попала столовая с сотрудниками 
    12:21 10.02.2015
    282Боевые действия на Донбассе
    В городе Первомайск Луганской области под обстрел попала социальная столовая, в которой находились местные жители. Момент атаки был заснят на камеру одним из журналистов, освещающих конфликт на Донбассе.
    Назначенный ЛНР мэр Первомайска Евгений Ищенко
    Плотницкий подтвердил гибель назначенного "ЛНР" мэра Первомайска
    17:46 23.01.2015
    1499Будет ли мир на Донбассе?
    Плотницкий также подвтердил, что вместе с телом Ищенко были найдены тела трех волонтеров, которые, скорее всего, были жителями Луганской области, но пока это окончательно не установлено, ведется следствие.
    Обстрел города Счастье Луганской области
    Всю ночь в Луганске стреляли "Грады" - спецкор
    12:22 20.01.2015
    1580Мир на Донбассе. Нормандский формат
    В Первомайске Луганской области повреждены три жилых дома, здание скорой помощи и мост между Первомайском и Стахановым. Об этом одному из луганских интернет-изданий сообщил представитель "ЛНР" Сергей Иванушкин. По его словам, жертв нет.
    Сотрудники подразделения МЧС РФ
    Пять человек погибли при крушении вертолета в РФ
    22:45 20.11.2014
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    Люди погибли в результате падения вертолета "Еврокоптер" в Нижегородской области. По предварительным данным, одной из основных причин аварии стали плохие погодные условия.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины закрывает 9 консульств, в том числе в РФ
    14:50 05.11.2014
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    По словам Перебийниса, закроют генконсульства в некоторых городах Румынии, Словакии, Болгарии и Франция, а также в Грузии, Казахстане, Израиле и Бразилии.
    Флаг Украины
    Генконсульство Украины прекращает работу в Нижнем Новгороде
    01:51 01.11.2014
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    Генконсульство было открыто в Нижнем Новгороде в феврале 2012 года, в 20-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Украиной.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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