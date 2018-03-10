В результате взрыва, предположительно, газового баллона на месте строительства жилого дома в Борском районе Нижнегородской области (РФ) четыре человека погибли и еще четверо получили ранения. Позже скончался один из пострадавших.
Глава Первомайской райгосадминистрации Виктор Сирота устроил скандал и дебош после того, как сотрудники спецподразделения "Кобра" остановили его автомобиль, он оскорблял правоохранителей и угрожал увольнением.
При проверке семьи по месту жительства входную дверь в квартиру никто не открыл. Следователи регионального следственного управления СК России и сотрудники полиции через окно проникли в квартиру и обнаружили расчлененные останки детей.
В городе Первомайск Луганской области под обстрел попала социальная столовая, в которой находились местные жители. Момент атаки был заснят на камеру одним из журналистов, освещающих конфликт на Донбассе.
Плотницкий также подвтердил, что вместе с телом Ищенко были найдены тела трех волонтеров, которые, скорее всего, были жителями Луганской области, но пока это окончательно не установлено, ведется следствие.
В Первомайске Луганской области повреждены три жилых дома, здание скорой помощи и мост между Первомайском и Стахановым. Об этом одному из луганских интернет-изданий сообщил представитель "ЛНР" Сергей Иванушкин. По его словам, жертв нет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".