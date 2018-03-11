Казненная журналистка работала корреспондентом отдела новостей издаваемой советом провинции Найнава газеты, которая освещает события в регионе. Ее отец занимался распространением этой газеты в административном центре Найнавы - городе Мосуле.
В налетах, осуществленных в среду в Сирии, принимали участие бомбардировщики, истребители и беспилотники, всего были нанесены три удара с воздуха, говорится в сообщении. В Ираке были произведены девять авианалетов.
Похищение произошло во вторник в районе Аль-Рашидия, а по данным источника, боевики группировки "Исламское государство" обвинили жителей иракского Мосула в сотрудничестве с силами "пешмерга" и увезли их в неизвестном настроении.
Тысячи иракских курдов-езидов воспользовались корридором безопасности, проложенным отрядами пешмерга, и покинули склоны горы Синджар, на которых они укрывались в течение нескольких месяцев, опасаясь расправы со стороны боевиков группировки "Исламское государство".
Кроме этого, боевики группировки "Исламское государство Ирака и Шама" в Ираке взяли в заложники 28 граждан Турции, которые перевозили дизельное топливо из турецкого порта Искендерун на теплостанцию Геяра иракского города Мосул.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.