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    Найнава (мухафаза)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1
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    Боевики Исламского государства
    Боевики ИГ казнили в Мосуле журналистку местной газеты и ее отца
    23:49 05.09.2015
    395Военная кампания против "Исламского государства"
    Казненная журналистка работала корреспондентом отдела новостей издаваемой советом провинции Найнава газеты, которая освещает события в регионе. Ее отец занимался распространением этой газеты в административном центре Найнавы - городе Мосуле.
    Город Мосул на севере Ирака
    Боевики ИГ казнили не менее 120 человек и более 350 взяли в плен в Ираке
    16:35 27.07.2015
    239Военная кампания против "Исламского государства"
    Согласно предварительной информации СМИ, что некоторые жертвы, которые несколько месяцев находились в плену боевиков "Исламского государства", были убиты выстрелом в голову.
    Истребитель-бомбардировщик США
    США заявляют, что уничтожили ряд позиций ИГ в Сирии и Ираке
    23:57 05.02.2015
    53Военная кампания против "Исламского государства"
    В налетах, осуществленных в среду в Сирии, принимали участие бомбардировщики, истребители и беспилотники, всего были нанесены три удара с воздуха, говорится в сообщении. В Ираке были произведены девять авианалетов.
    Город Мосул на севере Ирака
    Боевики ИГ похитили 30 жителей иракского Мосула
    07:56 28.01.2015
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    Похищение произошло во вторник в районе Аль-Рашидия, а по данным источника, боевики группировки "Исламское государство" обвинили жителей иракского Мосула в сотрудничестве с силами "пешмерга" и увезли их в неизвестном настроении.
    Боевик Исламского государства
    Боевики ИГ расстреляли в Ираке 13 подростков
    17:13 20.01.2015
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    Боевики "Исламского государства" расстреляли подростков за просмотр футбольного матча.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    При авианалете уничтожен один из лидеров ИГ
    02:34 27.12.2014
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    Как передает телеканал CNN со ссылкой на главу регионального отделения иракской полиции генерал-майора Ватека аль-Хамдани, рейд был совершен в районе селения Каяра на северо-западе Ирака.
    Тысячи иракских курдов-езидов покинули склоны горы Синджар. Видео
    Тысячи иракских курдов-езидов покинули склоны горы Синджар 
    02:12 20.12.2014
    129Военная кампания против "Исламского государства"
    Тысячи иракских курдов-езидов воспользовались корридором безопасности, проложенным отрядами пешмерга, и покинули склоны горы Синджар, на которых они укрывались в течение нескольких месяцев, опасаясь расправы со стороны боевиков группировки "Исламское государство".
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    "Исламское государство" и США угрожают безопасности России
    08:22 13.10.2014
    21886Военная кампания против "Исламского государства"
    В СМИ появилась информация об угрозе одного из командиров боевой группировки радикальных исламистов так называемого "Исламского государства" о возможном вторжении в Россию.
    Ситуация в Ираке. Архивное фото
    Агентство: боевики захватили целую провинцию на севере Ирака
    13:43 10.06.2014
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    Кроме этого, боевики группировки "Исламское государство Ирака и Шама" в Ираке взяли в заложники 28 граждан Турции, которые перевозили дизельное топливо из турецкого порта Искендерун на теплостанцию Геяра иракского города Мосул.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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