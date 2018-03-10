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    Никосия (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Ринат Ахметов. Архивное фото
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    23:38 09.01.2018
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    В решении суда по делу "Укртелекома" сказано, что ответчик может "пользоваться или распоряжаться денежной суммой в 20 000 евро в месяц для покрытия расходов на его проживания".
    Заседание Верховной Рады
    Рассмотрение законопроекта о денонсации налоговой конвенции с Кипром отложено
    16:21 25.12.2014
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    За то, чтобы отложить законопроект о денонсации конвенции между Киевом и Никосией проголосовало 196 парламентариев при необходимом минимуме в 150 голосов.
    Боец с автоматом на блокпосту у дороги на въезде в восточноливийский город Марса-эль-Брега, контролируемый повстанцами
    Боевики похитили в Ливии двух граждан Кипра - СМИ
    10:46 26.09.2014
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    Граждане Кипра были эвакуированы из Ливии еще 1 августа, однако, по сообщению МИД Кипра, пять киприотов решили остаться в стране. Двое похищенных работали в строительной компании.
    На месте спецоперации в Славянске, 13 апреля 2014
    Митинг против военной операции на юго-востоке Украины прошел в Никосии
    18:23 01.06.2014
    92Спецоперация на востоке Украины
    В центре Никосии прошел митинг против военной операции, которую власти Киева проводят на юго-востоке Украины. В акции участвовали примерно 150 человек - русские, украинцы, киприоты.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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