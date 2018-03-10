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    Нью-Дели

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Полиция в Индии. Архивное фото
    Несколько рейсов отложены на ж/д вокзале Нью-Дели из-за угрозы взрыва
    05:54 03.01.2016
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    Полиция попросила представителей вокзала тщательно проверить все поезда по направлению Дели – Канпур до их ухода со станции. Сообщается, что преступник угрожал привести действие взрывное устройство в течение 72 часов.
    В одном из районов города Нью-Дели
    Здания в Нью-Дели дрожали из-за землетрясения - очевидцы
    11:02 25.04.2015
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    Сильное землетрясение ощущалось и за пределами Нью-Дели, в частности в штате Бихар и в регионах на севере Индии. Поступили сообщения, что испуганные люди выбегали из своих домов, которые тряслись во время подземных толчков.
    Парад в Индии в честь Дня Республики
    День Республики в Индии и исторический визит Обамы 
    17:30 26.01.2015
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    Принимал парад президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи. Гостем на параде был президент США Барак Обама с супругой.
    Тигр. Архивное фото
    В Индии тигр загрыз подростка, бросавшего в него камни - ТВ
    13:20 23.09.2014
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    Инцидент произошел в зоопарке города Нью-Дели. Подросток упал в клетку с тигром и по неустановленным причинам начал бросать в животное камни.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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