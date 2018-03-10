Полиция попросила представителей вокзала тщательно проверить все поезда по направлению Дели – Канпур до их ухода со станции. Сообщается, что преступник угрожал привести действие взрывное устройство в течение 72 часов.
Сильное землетрясение ощущалось и за пределами Нью-Дели, в частности в штате Бихар и в регионах на севере Индии. Поступили сообщения, что испуганные люди выбегали из своих домов, которые тряслись во время подземных толчков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".