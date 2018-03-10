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    Новый Южный Уэльс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Виды Сиднея
    Гражданин Швеции погиб в Сиднее, прокатившись на тележке из супермаркета
    04:31 10.11.2015
    140
    Мужчины возвращались домой поздно ночью, когда заметили пустую тележку. Один из них забрался внутрь, другой встал на подножку, после чего друзья съехали по крутому склону шоссе в сторону пляжа.
    Шторм в Сиднее. Видео
    Темный грозовой шторм обрушился на Сидней 
    15:21 06.11.2015
    259Природные катаклизмы по всему миру.
    Выглядит почти как конец света, однако это просто еще один день в городе, пишут в соцсетях. Темный грозовой фронт, который шел на Сидней, сняли сотни пользователей интернета.
    На месте взрыва в военкомате г. Аккерман Одесской области
    Фотоитоги 7 октября: подрыв военкомата, митинги в Киеве 
    19:09 07.10.2015
    314
    В столице состоялись акции протеста, организованные гражданами, страдающих редкими заболеваниями и нуждающихся в государственной поддержке. Они провели митинги под Кабмином и Минздравом.
    Виды Сиднея
    Два человека застрелены у полицейского участка в пригороде Сиднея
    10:54 02.10.2015
    78
    Стрельба велась из автомобиля в пригороде Сиднея Парраматте. Согласно сообщениям, ранения получил один полицейский.
    Бесчинства фанатов на Кубке Украины (финал) Динамо - Шахтер
    Фотоитоги 4 июня: послание Порошенко, победа "Динамо" и беспорядки фанатов 
    09:49 05.06.2015
    485Беспорядки на "Олимпийском"
    В ходе выступления президент анонсировал новые назначения в Украине и смену руководства 20 крупнейших предприятий. По его мнению, возглавить новую полицию в Украине может Эка Згуладзе.
    Захват заложников в Сиднее. Архивное фото
    В Сиднее напали на кафе, в котором прошлой зимой зхватили заложников
    00:58 03.06.2015
    77Захват заложников в Сиднее и Генте
    В результате нападения, которое произошло минувшей ночью, окна в кафе были разбиты, внутри здания были найдены камни. В предполагаемое время нападения возле кафе был замечен мужчина в возрасте примерно 40 лет.
    Полиция Сиднея
    Полиция Сиднея перекрыла улицу в центре города из-за стрельбы
    13:54 18.04.2015
    107
    Информация о стрельбе поступила в субботу около 14.35 по местному времени, сообщается на сайте полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс. В результате инцидента никто не пострадал.
    Полиция Австралии
    Полиция в Сиднее применила перечный газ против протестующих студентов
    05:56 13.02.2015
    88
    Около 40 студентов пятницу утром устроили акцию протеста у здания, где выступал министр образования Кристофер Пайн. Полицейские применили спецсредства, когда некоторые манифестанты попытались попасть внутрь помещения.
    Захват заложников в Сиднее
    Захват заложников в Сиднее квалифицировали как теракт
    07:55 15.01.2015
    85Захват заложников в Сиднее и Генте
    Данное решение было принято, чтобы удостовериться, что компаниям, пострадавшим в результате инцидента, не откажут в компенсации из-за того, что в их полисы не входит страхование от терроризма.
    Мероприятия по почтению памяти погибших в Сиднее
    В Сиднее установят мемориал в память о жертвах захвата заложников в кафе
    00:29 12.01.2015
    28Захват заложников в Сиднее и Генте
    Мемориал, посвященный жертвам захвата, будет открыт в первую годовщину трагедии или чуть раньше этой даты. Место мемориала выберут семьи жертв.
    Макдональдс. Архивное фото
    McDonald’s открыл кафе для хипстеров
    04:31 01.01.2015
    212
    В Австралии McDonald’s открыл первое кафе здорового питания. В новом меню нет картошки-фри и бургеров, но появились чечевица, томатный суп и курица по-мароккански.
    Празднование Нового года в Сиднее
    Сидней встретил Новый год грандиозным фейерверком 
    16:08 31.12.2014
    442Итоги 2015 года
    В 15.00 по Киеву австрлийские города Сидней и Мельбурн встретили Новый год. Сидней отпраздновал встречу 2015 года грандиозным фейерверком. Подробнее о праздновании смотрите в видео.
    Полиция Сиднея
    Захвативший заложников в Сиднее мужчина будет похоронен в Мельбурне
    07:24 31.12.2014
    45
    Глава ритуальной службы Сиднея заявил, что ни одно исламское похоронное бюро города не примет тело террориста Мэна Харона Мониса.
    Полиция в Сиднее. Архивное фото
    Число полицейских в Сиднее в канун Нового года увеличат на 3 тыс человек
    06:46 27.12.2014
    54Захват заложников в Сиднее и Генте
    Количество полицейских в австралийском Сиднее в преддверии Нового года будет увеличено из-за недавнего захвата заложников в одном из городских кафе.
    Полиция Австралии
    Балкон жилого дома обрушился на юго-востоке Австралии
    17:14 23.12.2014
    27
    В настоящее время место обрушения оцеплено, полиция выясняет причины случившегося.
    Полиция Сиднея
    Судья не отпустил подругу террориста, захватившего заложников в Сиднее
    09:01 22.12.2014
    56
    Подруга погибшего злоумышленника Амира Дроидис, по данным телеканала ABC, обвиняется в убийстве бывшей жены Мониса.
    Тони Эббот
    Человек, захвативший кафе в Сиднее, имел лицензию на оружие - Эббот
    08:28 17.12.2014
    36Захват заложников в Сиднее и Генте
    Эббот заявил, что существует еще очень много вопросов, ответы на которое предстоит найти. В частности, почему преступник долгое время получал пособие от государства и ранее был отпущен под залог.
    Премьер Великобритании Дэвид Кэмерон
    Теракты, подобные сиднейскому, могут произойти в Британии - Кэмерон
    19:44 16.12.2014
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    Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон считает, что в стране в любой момент могут произойти теракты, такие, как в Сиднее.
    Мероприятия по почтению памяти погибших в Сиднее
    Сотни людей почтили память погибших в Сиднее 
    12:10 16.12.2014
    200Захват заложников в Сиднее и Генте
    Сотни людей собрались в Сиднее, чтобы почтить память погибших в результате захвата заложников. По последним данным, погибли трое человек, шестеро были госпитализированы с ранениями и травмами различной степени тяжести.
    Захват заложников в Сиднее
    Хроника 15 декабря: заложники в Сиднее и Генте, спорный доклад ООН по Украине
    09:51 16.12.2014
    758Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    На востоке Украины сохраняется установленное на прошлой неделе перемирие. В ОБСЕ заявили об отводе "ЛНР" и "ДНР" тяжелой техники, а в МИД Украины отметили публикацию "непроверенных данных" в докладе ООН.
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    19:15 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
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