В результате нападения, которое произошло минувшей ночью, окна в кафе были разбиты, внутри здания были найдены камни. В предполагаемое время нападения возле кафе был замечен мужчина в возрасте примерно 40 лет.
Около 40 студентов пятницу утром устроили акцию протеста у здания, где выступал министр образования Кристофер Пайн. Полицейские применили спецсредства, когда некоторые манифестанты попытались попасть внутрь помещения.
Сотни людей собрались в Сиднее, чтобы почтить память погибших в результате захвата заложников. По последним данным, погибли трое человек, шестеро были госпитализированы с ранениями и травмами различной степени тяжести.
На востоке Украины сохраняется установленное на прошлой неделе перемирие. В ОБСЕ заявили об отводе "ЛНР" и "ДНР" тяжелой техники, а в МИД Украины отметили публикацию "непроверенных данных" в докладе ООН.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".