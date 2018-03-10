Как сообщается, в одном из многоэтажных домов в микрорайоне "Александровка" была обнаружена группа боевиков, которые оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время идет перестрелка.
Сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД по КБР, во взаимодействии с УФСБ РФ по КБР в ходе санкционированного обследования одной из квартир в городе Нальчик по улице Коллонтай обнаружены компоненты к СВУ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".