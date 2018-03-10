наверх
10.03.201811:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Нальчик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Музей и памятник Марко Вовчок в Нальчике. Архивное фото
    Дом-музей писательницы Марко Вовчок открылся после ремонта в Нальчике
    12:58 17.01.2017
    136
    Гендиректор Национального музея Кабардино-Балкарии Феликс Наков отметил, что работа музея Марко Вовчок связывает воедино Россию и Украину, сохраняя культурное наследие двух стран.
    Российская полиция. Архивное фото
    Силовики вступили в перестрелку с боевиками в Нальчике
    05:37 03.08.2015
    467
    Как сообщается, в одном из многоэтажных домов в микрорайоне "Александровка" была обнаружена группа боевиков, которые оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время идет перестрелка.
    Взрыв
    МВД РФ: Теракт предотвращен в Нальчике
    09:54 26.06.2013
    4
    Сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД по КБР, во взаимодействии с УФСБ РФ по КБР в ходе санкционированного обследования одной из квартир в городе Нальчик по улице Коллонтай обнаружены компоненты к СВУ.
    В Нальчике уничтожен подозреваемый в убийстве тележурналиста и ректора
    14:03 29.01.2013
    6
    Полицейские предложили предполагаемому преступнику сдаться, однако он предпринял попытку прорыва и несколько раз выстрелил в бойцов спецназа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги