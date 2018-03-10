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Нагоя
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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Лауреаты Нобелевской премии по физике 2014 года. Справка
15:28 09.10.2014
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Неделя Нобелевской премии 2014
Победителями Нобелевской премии по физике 2014 года стали ученые Исама Акасаки, Хироши Амано и Шуджи Накамура.
Хироси Амано до сих пор не верит, что получил Нобелевскую премию по физике
15:36 08.10.2014
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Неделя Нобелевской премии 2014
Японский ученый Хироси Амано узнал о том, что стал обладателем Нобелевской премии по физике, когда летел в самолете.
Нобелевский лауреат по физике Накамура назвал премию "большой честью"
15:21 08.10.2014
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Неделя Нобелевской премии 2014
Ученый Сюдзи Накамура, который уже более 10 лет живет и работает в США, сказал, что очень рад, что его многолетние исследования получили международное признание.
Извержение вулкана в Японии: получено 70 запросов на госпитализацию
22:27 27.09.2014
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Японские медики получили более 70 запросов на госпитализацию людей с начала извержения вулкана Онтакэ в центральной японской префектуре Нагано, передает телеканал NHK.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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