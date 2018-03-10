наверх
10.03.201811:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Нагоя

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Нобелевская премия по физике
    Лауреаты Нобелевской премии по физике 2014 года. Справка
    15:28 09.10.2014
    2119Неделя Нобелевской премии 2014
    Победителями Нобелевской премии по физике 2014 года стали ученые Исама Акасаки, Хироши Амано и Шуджи Накамура.
    Нобелевская премия по физике
    Хироси Амано до сих пор не верит, что получил Нобелевскую премию по физике
    15:36 08.10.2014
    179Неделя Нобелевской премии 2014
    Японский ученый Хироси Амано узнал о том, что стал обладателем Нобелевской премии по физике, когда летел в самолете.
    Нобелевская премия по физике
    Нобелевский лауреат по физике Накамура назвал премию "большой честью"
    15:21 08.10.2014
    158Неделя Нобелевской премии 2014
    Ученый Сюдзи Накамура, который уже более 10 лет живет и работает в США, сказал, что очень рад, что его многолетние исследования получили международное признание.
    Вулканический дым поднимается от горы Онтакэ в Японии
    Извержение вулкана в Японии: получено 70 запросов на госпитализацию
    22:27 27.09.2014
    42
    Японские медики получили более 70 запросов на госпитализацию людей с начала извержения вулкана Онтакэ в центральной японской префектуре Нагано, передает телеканал NHK.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны